Partito Democratico e Movimento 5 Stelle insieme a Trinitapoli: conferenza stampa venerdì 16 febbraio. “Primo passo verso una più ampia coalizione”

TRINITAPOLI - Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle correranno insieme a Trinitapoli alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno per la nomina del sindaco e del consiglio comunale. In tale prospettiva, Domenico De Santis, segretario regionale del PD e quello provinciale BAT, Lorenzo Marchio Rossi, insieme all’On. Leonardo Donno, in rappresentanza del M5S, terranno congiuntamente una conferenza stampa a Trinitapoli, presso la sede del M5S, in viale Vittorio Veneto 17, venerdì 16 febbraio alle ore 12.

L’appuntamento amministrativo riveste, per i due partiti, particolare importanza, non tanto perché è l’unico Comune della BAT in cui si vota, ma soprattutto perché è stato sciolto per mafia, mentre alla guida era il centrodestra (Fratelli d’Italia). I vertici regionali dei due partiti preannunciano la presentazione di un progetto che vedrà quali punti cardine: legalità, trasparenza amministrativa e lotta alla corruzione, da arricchire mediante l’ampio coinvolgimento della società civile.

Le basi per il consolidamento dell’alleanza PD-M5S erano state gettate già il 29 gennaio scorso durante l’incontro dell’On. Leonardo Donno (M5S) con il segretario provinciale PD, Lorenzo Marchio Rossi e Franco Ruta. In un documento, avevano stabilito di “fare un cammino congiunto, nell’interesse della comunità cittadina, per il ripristino della legalità e rispondere, allo stesso tempo, alle sfide politiche e sociali attuali”.

“Una collaborazione - fanno rilevare - quella tra le due forze politiche, che si è dimostrata già efficace nel governo della Regione e nel rilancio del Comune di Foggia, anch’esso in passato sciolto per infiltrazioni mafiose. L’obiettivo condiviso, dunque, è di ridare speranza ai cittadini. Pertanto, sono state gettate, in tal modo, le basi per compiere il primo passo verso una più ampia coalizione che coinvolga forze progressiste, società civile, realtà associative ed imprenditoriali per costruire insieme il futuro di Trinitapoli”.

GAETANO SAMELE