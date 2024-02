Comunali Trinitapoli, ufficializzato l’accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle

TRINITAPOLI - Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle correranno insieme a Trinitapoli alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi. Lo hanno ufficializzato congiuntamente l’On. Leonardo Donno (M5S) e il segretario regionale del PD, Domenico De Santis, in una conferenza stampa tenuta nella sede del M5S a Trinitapoli, alla quale ha preso parte anche il segretario provinciale BAT del PD, Lorenzo Marchio Rossi. Trinitapoli è l’unico Comune della Provincia BAT in cui si vota per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. Il Comune ofantino è attualmente amministrato da una Commissione straordinaria, nominata nell’aprile 2022, in seguito allo scioglimento del consesso civico per condizionamento mafioso.

“Questa alleanza - ha esordito l’on. Donno - ha trovato condivisione su temi e obiettivi per dare discontinuità nella gestione della cosa pubblica da parte del centrodestra e restituire trasparenza, legalità ed efficienza amministrativa a questa città e restituire momenti di credibilità e un clima sereno alla città. E - conclude Donno - ci stupisce il coraggio di ripresentarsi da parte di alcune persone che avrebbero determinato le condizioni perché accadesse tutto questo. Perciò chiediamo uno scatto di orgoglio da parte delle persone per bene, che sono la maggioranza a Trinitapoli”.

“Lo scorso anno, laddove siamo stati insieme - ha ricordato il segretario regionale De Santis - abbiamo vinto. Penso a Ostuni, Castellaneta e soprattutto a Foggia. Quanto accaduto a Trinitapoli è abbastanza grave, non si può minimizzare. Occorre uno scatto d’orgoglio e restituire dignità, credibilità e speranza a questa città, proseguendo nel lavoro di bonifica iniziato dalla Commissione straordinaria. Pertanto, sono state gettate, con il M5S, le basi per compiere il primo passo verso una più ampia coalizione che coinvolga forze progressiste, società civile, realtà associative ed imprenditoriali per costruire insieme il futuro di Trinitapoli”.

“Il PD è particolarmente contento di aver trovato l’intesa con il M5S - ha affermato Lorenzo Marchio Rossi -, perché Trinitapoli non è una città qualunque: vanta tradizioni di buona amministrazione, in passato era ben guidata. Invitiamo tutte le forze sane della città a dar vita ad un programma e ad una compagine amministrativa di buon governo. Mi chiedono se si intende ripetere la positiva esperienza del caso-Foggia. Certo, lì c’è stato un caso simile. A Foggia abbiamo costruito un campo largo, ora si sta amministrando bene”.

GAETANO SAMELE