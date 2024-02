SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Dopo la conclusione dei congressi provinciali, Forza Italia si appresta a vivere il momento clou della sua attività politica con il Congresso Nazionale previsto per il 23 e 24 febbraio a Roma. Un evento che promette di essere un cruciale punto di incontro per i membri del partito, dove verranno definiti gli obiettivi e le strategie future in un contesto di partecipazione e dibattito democratico.

Tra i congressi provinciali che hanno preceduto l’importante appuntamento nazionale, spicca quello della provincia BAT, tenutosi lo scorso 2 febbraio. Durante questo incontro, Marcello Lanotte è stato riconfermato coordinatore provinciale, segnando un momento di continuità nella leadership locale (leggi, ndr). Il congresso ha inoltre delineato il quadro dei componenti il coordinamento provinciale, evidenziando una rappresentanza significativa sanferdinandese.

Infatti, San Ferdinando di Puglia si conferma protagonista attiva nella vita politica di Forza Italia, con la presenza di figure chiave quali Aniello Valente, coordinatore della sezione locale, Giuseppe De Bari, già assessore e presidente del Consiglio comunale, e Giuseppe Dragonetti, anch’egli già assessore comunale. Questi rappresentanti, insieme agli altri delegati, porteranno la voce della provincia BAT al Congresso Nazionale, testimoniando l’importanza del territorio nel dibattito politico interno al partito.

In particolare, Aniello Valente rappresenterà San Ferdinando di Puglia al Congresso Nazionale, sottolineando l’importanza del coinvolgimento diretto delle basi nella definizione delle linee guida future di Forza Italia. La celebrazione dei congressi, sia a livello provinciale che nazionale, rappresenta infatti un momento centrale per il confronto e la sintesi degli obiettivi da raggiungere, oltre che un atto di partecipazione democratica.

L’appuntamento di Roma sarà dunque un’occasione per riflettere sul percorso fatto fino ad ora e per delineare le future strategie politiche di Forza Italia, in un momento storico in cui il dialogo e l’unità all’interno dei partiti si rivelano più necessari che mai. Con una rappresentanza attiva e partecipativa da ogni angolo d’Italia, il Congresso Nazionale di Forza Italia si preannuncia come un evento di fondamentale importanza per il futuro del partito e del Paese.

