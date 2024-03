Inchiesta della Guardia di Finanza: le dichiarazioni del sindaco Bonito

CERIGNOLA - Il sindaco Francesco Bonito apprende dell’inchiesta della Guardia di Finanza che ha visto coinvolte numerose persone imputate anche di gravi reati, e tra queste risulterebbe coinvolto anche un consigliere comunale di maggioranza.

Il sindaco esprime massima fiducia nelle istituzioni inquirenti e sottolinea che i fatti contestati non riguardano comunque l’attività amministrativa, e che in ogni caso sarà in tempi brevi valutato ogni aspetto politico della vicenda.

Il primo cittadino si augura che l’interessato possa dimostrare la sua estraneità ai fatti.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola