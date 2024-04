Trinitapoli Futura auspica una “efficace azione riformista” e annuncia la candidatura di Tiziana De Pasquale

TRINITAPOLI - «Una comunità umiliata dallo scioglimento del consiglio comunale per condizionamento mafioso vuole e ha il diritto di voltare pagina e rialzare la testa.

Trinitapoli Futura è nata non solo come risposta all’aspirazione al rinnovamento della classe politica, ma anche come proposta volta all’unità e alla coesione delle forze riformiste in maniera credibile e stabile.

Oggi più che mai, la comunità mira al rinnovamento della classe politica, inteso come superamento di un vecchio modus operandi lontano dalla gente e punta ad affrontare le importanti sfide che attendono la città.

In questo scenario, prioritario per noi è stato il rispetto verso tutti gli interlocutori e la difesa dell’unità del centrosinistra. Tuttavia, differire ulteriormente la presentazione di un’alternativa valida e credibile rispetto all’avversario, significherebbe consegnare nuovamente la città alla compagine, oggi divisa, che l’ha condotta al fallimento.

E ciò è inaccettabile.

Pertanto i protagonisti, vecchi e nuovi della vita politica trinitapolese di anima progressista, siano interpreti di un efficace azione riformista che ci porterà ad amministrare la città per i prossimi anni.

Diversamente si assumano la responsabilità di aver consegnato nuovamente la città a coloro i quali l’hanno messa in ginocchio.

Trinitapoli Futura annuncia la candidatura di Tiziana De Pasquale come candidata sindaca alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024.

La candidatura verrà ufficializzata durante la conferenza stampa di sabato pomeriggio.»

Comunicato Stampa Trinitapoli Futura