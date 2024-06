De Pasquale (Trinitapoli buona Politica): “Una proposta nuova per l’alternanza. In campo per il futuro e il progresso di questa comunità”

TRINITAPOLI - Una proposta nuova, con a capo una candidata sindaco donna. Elementi che Tiziana De Pasquale, candidata consigliera comunale nella lista “Trinitapoli buona Politica” con Anna Maria Tarantino sindaco, ritiene possano essere carte vincenti in questa campagna elettorale che si avvia verso il voto amministrativo dell’8 e 9 giugno. (Approfondimenti)

Come valuta l’andamento della campagna elettorale fino a questo momento? Ci sono stati momenti particolarmente significativi o sfide inaspettate che ha dovuto affrontare?

«È stata una campagna elettorale con toni aspri, ma devo dire che me lo aspettavo. Abbiamo però deciso di impegnarci comunque, per cambiare il linguaggio politico e portare armonia e pace nel contesto cittadino. La gente è stanca e delusa, abbiamo constatato che tanti non vogliono andare a votare, quindi stiamo cercando di ricostruire la fiducia nello strumento democratico, inteso come diritto ma anche come dovere. Ogni cittadino deve dare un segnale forte, soprattutto in questo momento. Come contraltare c’è però tanta speranza, perché tanti cittadini, persone perbene, supportano il nostro impegno. Ciò è importante per noi, che non siamo politici di professione, ci dà lo stimolo per andare avanti. La campagna elettorale è un momento meraviglioso di scambio, il programma elettorale si arricchisce con gli spunti e i suggerimenti delle persone che incontriamo. Il nostro messaggio è proprio questo, coinvolgere per una cittadinanza attiva e ricostruire in tutti i settori.»



Quali sono le priorità principali del suo programma elettorale per migliorare la qualità della vita a Trinitapoli, e come intende realizzarle concretamente?

«Non so dare una scala di priorità, perché il nostro programma è circolare, prevede interventi su tutti i fronti, con una visione in cui ogni aspetto è concatenato. La nostra idea è prenderci cura del territorio e delle persone, con maggiore attenzione alle persone fragili, ai minori, ai giovani, che non hanno la possibilità di agire da soli ma lo fanno attraverso noi. Loro sono il nostro futuro e noi costruiamo per loro. La cura delle persone è legata alla cura dell’ambiente, quindi alla raccolta differenziata, alla manutenzione degli spazi pubblici. Le attività produttive, dalle più piccole alle più grandi, devono poter lavorare serenamente. E poi il cuore di questo paese, che è l’agricoltura e va sostenuta energicamente, il turismo, che è una ricchezza immensa sia per il patrimonio naturalistico che culturale, con il Parco degli Ipogei che va valorizzato in maniera moderna ed efficace, insieme a tanti altri reperti che necessitano di uno spazio espositivo. Abbiamo tanti artisti e talenti con i quali promuovere manifestazioni permanenti e temporanee. Noi abbiamo entusiasmo e non vediamo l’ora di metterci al lavoro per offrire il nostro contributo al territorio.»



Perché gli elettori dovrebbero scegliere lei e la sua lista alle prossime elezioni? Qual è il suo appello finale al voto per i cittadini di Trinitapoli?

«Siamo una proposta nuova, non abbiamo mai amministrato ma abbiamo tanto entusiasmo. Siamo una squadra variegata, che si mette a disposizione per il futuro e il progresso di questa comunità. L’alternanza in democrazia è una risorsa, quindi spero che i cittadini vorranno metterci alla prova e li invito a votare la lista n.2 “Trinitapoli buona Politica” con Anna Maria Tarantino sindaco, anche perché, da donna, credo che una donna sindaco saprà realizzare tutti gli impegni che oggi noi prendiamo nei confronti della comunità cittadina.»

Redazione CorriereOfanto.it