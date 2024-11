Legalità e sicurezza al centro dei lavori del consiglio comunale di lunedì 11 novembre

MARGHERITA DI SAVOIA - I temi della legalità e della sicurezza sono stati al centro delle comunicazioni del sindaco, avv. Bernardo Lodispoto, in occasione del consiglio comunale di lunedì 11 novembre 2024 che - per questo motivo - ha visto la gradita partecipazione del Cap. Andrea Puliafito, Comandante della Compagnia Carabinieri di Barletta.

Un momento che si è reso necessario ed improcrastinabile all’indomani dell’episodio avvenuto lo scorso 17 ottobre (leggi, ndr) e di quanto è emerso a seguito delle indagini (leggi, ndr): «Se l’incendio di due vetture della Polizia Locale aveva creato sgomento - ha dichiarato il sindaco in aula - ancora di più ci ha turbati apprendere del coinvolgimento di due minori nella vicenda. Ora, fatta salva la presunzione di innocenza dei soggetti denunciati fino a sentenza definitiva di condanna, dobbiamo chiederci come sia possibile che si giunga a tal punto. In ogni caso siffatti episodi, da chiunque siano stati commessi e per qualsiasi ragione, non possono essere derubricati a semplici bravate ma sono indice di un forte malessere sociale. In una situazione del genere avverto l’obbligo di ringraziare le Forze dell’Ordine per il grande impegno di uomini e mezzi profuso nel nostro territorio. La nostra amministrazione, da parte sua, sta operando attivamente nell’ambito della sicurezza: abbiamo avviato l’iter procedimentale per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri in Via Barletta, abbiamo espresso il nostro assenso affinché l’immobile confiscato alle mafie ed entrato nella disponibilità del nostro Comune venga assegnato ai Carabinieri per essere impiegato ad uso foresteria ed inoltre a breve aggiungeremo altre 60 videocamere alle 61 già esistenti nel sistema di videosorveglianza, collegandole alla Centrale Operativa dei Carabinieri per aumentare il controllo del territorio».

Gli altri tre argomenti all’ordine del giorno (una variazione di bilancio e l’approvazione di due regolamenti comunali ovvero Contabilità e Servizio di Economato) sono stati approvati con 10 voti favorevoli e 4 contrari: non hanno partecipato alle votazioni i consiglieri di maggioranza Savino Tesoro e Vanessa Natola ed il consigliere di minoranza Emanuele Quarta.

La seduta è stata trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia. (Video)

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO