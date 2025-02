Forza Italia, D’Attis nomina la segreteria regionale: “Classe dirigente forte, ora puntiamo a regionali e nuovi ingressi”

BARI - “Ho appena provveduto a nominare la nuova segreteria regionale di Forza Italia Puglia cercando di unire competenza, consenso e radicamento sul territorio - ha dichiarato il segretario regionale di Forza Italia, On. Mauro D’Attis -.

La classe dirigente, che da oggi è al mio fianco, sarà chiamata come sempre a interpretare la nostra linea politica e a lavorare in vista dei prossimi appuntamenti: dai congressi cittadini alle elezioni regionali e a quelle comunali prossime.

È una squadra che non esaurisce la numerosa e capace rappresentanza di Forza Italia in tutta la regione: amministratori, dirigenti e militanti che consolidano la nostra tradizione culturale. Tutti insieme compongono una comunità che guarda al futuro in coerenza con le indicazioni del nostro segretario nazionale Antonio Tajani: siamo un movimento liberale e aperto alle forze civiche che vogliono contribuire alla crescita della Puglia e dell'Italia.

In quest'ottica, la volontà del partito è quella di allargare la partecipazione all'attività a soggetti e movimenti di carattere regionale che si propongono di aderire a Forza Italia, riconoscendone i suoi valori fondamentali.

Nei prossimi giorni sarà convocata la prima riunione della segreteria regionale e ringrazio fin da ora tutti coloro che si spenderanno, con determinazione e responsabilità, per la nostra bandiera”.

Di seguito i componenti nominati dal segretario regionale.

Membri responsabili regionali di settore:

Sen. Dario Damiani, Vice Segretario Vicario e Portavoce

On. Rita Dalla Chiesa, Responsabile regionale Settore Principi, Valori e Memoria storica

On. Giandiego Gatta, Responsabile regionale Settore Rapporti con gli alleati

On. Andrea Caroppo, Responsabile regionale Settore Dipartimenti

Avv. Massimiliano Di Cuia, Responsabile regionale Settore Elettorale

Avv. Raffaele Di Mauro, Responsabile regionale Settore Organizzazione

Dott. Giandomenico Marroccoli, Responsabile regionale Settore Enti Locali

Dott. Antonio Raone, Responsabile regionale Settore Adesioni

Avv. Giuseppe Carrieri, Responsabile regionale Settore Comunicazione e Immagine

Avv. Maria Tiziana Rutigliani, Responsabile regionale Settore Formazione

Membri nominati dal Segretario regionale con delega ai dipartimenti:

On. Giorgio Lovecchio, Responsabile regionale Dipartimento Professioni

Sen. Antonio Trevisi, Responsabile regionale Dipartimento Energia

Dott. Giuseppe Tupputi, Responsabile regionale Dipartimento Movimenti Civici

Dott. Francesco La Notte, Responsabile regionale Dipartimento Politiche economiche

Dott. Michele Marraffa, Responsabile regionale Dipartimento Industria e Trasporti

Segretari provinciali e di grande città:

Sen. Francesco Paolo Sisto, Segretario cittadino di Bari

Dott. Giuseppe Gallo, Segretario provinciale di Bari

Avv. Marcello Lanotte, Segretario provinciale di Barletta-Andria-Trani

Dott.ssa Laura De Mola, Segretario provinciale di Brindisi

Dott. Paolo Soccorso Dell'Erba, Segretario provinciale di Foggia

Dott. Paride Mazzotta, Segretario provinciale di Lecce

On. Vito De Palma, Segretario provinciale di Taranto e Vice segretario regionale

Segretari dei movimenti giovani, donne e seniores:

Dott. Mario Schena, Segretario regionale Forza Italia Giovani

Prof.ssa Beatrice De Donato, Segretaria regionale Azzurro Donna

Sen. Rosario Giorgio Costa, Segretario regionale Forza Seniores

Alla segreteria regionale si aggiunge la nomina del dott. Vincenzo De Giorgi, Sindaco di Copertino (Lecce), a coordinatore della consulta dei sindaci e degli amministratori locali che sarà anche vice segretario regionale (in aggiunta al vicario sen. Damiani e al vice on. De Palma).

Oltre gli aspetti formali, la segreteria regionale opererà riunendosi periodicamente in forma allargata ai tesserati sindaci, vice sindaci, presidenti dei consigli comunali, assessori e consiglieri dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni superiori ai 30.000 abitanti, consiglieri provinciali, membri eletti nel consiglio nazionale, responsabili regionali dei dipartimenti, segretari cittadini dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni superiori ai 30.000 abitanti, membri delle segreterie provinciali e di grande città eletti dai congressi, segretari provinciali di Forza Italia Giovani, Azzurro Donna e Seniores.

FEDERICA STEA (Responsabile Ufficio Stampa Forza Italia Puglia)