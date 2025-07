Trinitapoli, approvato l’assestamento di bilancio. Di Feo e Capodivento: “Conti in ordine, visione chiara e investimenti concreti per il futuro della città”

TRINITAPOLI - Il Consiglio comunale ha approvato l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per il triennio 2025-2027, in base agli articoli 193 e 175, comma 8, del Decreto Legislativo 267/2000. Un passaggio cruciale per la tenuta finanziaria dell’Ente, che ha incassato il via libera dei revisori dei conti e della dirigenza comunale, a conferma della regolarità tecnica e contabile del documento. (Video)

«Il Comune presenta un bilancio sano, in equilibrio, con un avanzo libero significativo - ha dichiarato l’Assessora al Bilancio, Tributi e Finanze, Maria Rosaria Capodivento -. Questo ci consente non solo di garantire i servizi essenziali, ma anche di programmare interventi concreti su ambiente, sanità, sociale e territorio».

Tra le misure in programma figurano l’acquisto di fototrappole e l’attivazione della videosorveglianza per contrastare l’abbandono dei rifiuti, l’installazione di dissuasori anti-volatili per motivi igienico-sanitari, il potenziamento della manutenzione urbana e forme di sostegno alle famiglie più fragili.

Per il solo 2025, il bilancio registra maggiori entrate per oltre 2,3 milioni di euro, destinati a rafforzare la capacità d’intervento dell’Amministrazione. «In un contesto economico complesso - ha commentato il sindaco Francesco di Feo - riuscire a mantenere stabilità finanziaria e capacità di investimento rappresenta un segnale di buona amministrazione e di visione strategica».

Durante la discussione in aula, non sono mancate critiche da parte dell’opposizione. In particolare, la consigliera Marta Patruno ha presentato una serie di emendamenti definiti dalla maggioranza “di stampo populista e privi di copertura finanziaria”. Le proposte - tra cui l’acquisto di libri, giochi per bambini e risorse straordinarie per i tratturi - sono state respinte con motivazioni tecniche dettagliate.

Il consigliere Gioacchino Cicinato, intervenendo sulla questione dei tratturi comunali, ha sottolineato l’assenza di una pianificazione organica e di uno studio preliminare: «Non si può stanziare una cifra a caso, senza un piano dettagliato, priorità individuate, mappature e tentativi di accesso a fondi pubblici».

Per quanto riguarda l’acquisto di libri, l’Amministrazione ha chiarito che il capitolo di spesa sarà incrementato a breve attraverso la redistribuzione degli utili della partecipata Tri.Bi.Gas. Analoga la posizione sull’emendamento relativo ai giochi per bambini, per cui sono già previsti ulteriori 8.000 euro, ma vincolati al completamento dei lavori presso la Villa Papa Giovanni e Piazza della Costituzione.

«Non sono stati respinti solo degli emendamenti - ha precisato Capodivento - ma una visione politica confusa, estemporanea e scollegata dalla realtà della gestione amministrativa». Secondo la maggioranza, la consigliera Patruno avrebbe preferito lo scontro polemico al confronto sul merito del provvedimento, assumendo toni giudicati “non consoni al ruolo istituzionale”.

Infine, l’Amministrazione ha smentito pubblicamente alcune dichiarazioni della stessa Patruno, che nel corso di un video diffuso dopo la seduta (guarda) avrebbe fatto riferimento ad un gruppo consiliare “Fratelli d’Italia”, che - si precisa - non risulta presente in Consiglio. La consigliera è infatti rappresentante del gruppo “SìAmo Trinitapoli”, da cui è uscita di recente la consigliera Giannella, confluita nel gruppo misto.

«La politica non può ridursi a slogan o a uscite social disancorate dai fatti - ha concluso Capodivento -. Noi continueremo a lavorare con serietà e nel rispetto delle istituzioni, mettendo al centro il bene della comunità».

GAETANO DALOISO