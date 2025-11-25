A Margherita di Savoia il PD vola oltre il 33%. Cusmai: «Un nuovo punto di partenza. Da qui si riparte, insieme»

MARGHERITA DI SAVOIA - Le elezioni regionali si sono concluse e, per me, è arrivato il momento più importante: dire grazie.

Grazie alle 2.162 persone che hanno scelto di dare fiducia al mio impegno e al mio progetto politico.

Grazie a Margherita di Savoia, che ha premiato il Partito Democratico con un risultato significativo - 33,51%, il più alto della provincia BAT - confermando ancora una volta maturità, partecipazione e consapevolezza civica. (Dati BAT - Dati Margherita di Savoia)

Sono prima dei non eletti nella lista del PD della BAT. Lo dico senza amarezza: questo non è un traguardo mancato, ma un nuovo punto di partenza. La politica non è una poltrona, è una responsabilità. E questa responsabilità continuerò a portarla avanti fino in fondo.

Durante questa campagna elettorale ho ascoltato, osservato e condiviso problemi, speranze e visioni. Ho incontrato persone, storie e territori che meritano risposte concrete, non slogan. Per questo, anche senza un seggio in Consiglio regionale, darò continuità alle proposte che ho messo al centro del mio impegno:

• Sanità territoriale più vicina alle persone, con liste d’attesa più brevi e servizi adeguati ai bisogni delle famiglie.

• Distretto turistico unico della BAT, perché da soli non si va lontano: serve una visione ampia, moderna e competitiva.

• Biglietto culturale unico provinciale 72/90 ore, per valorizzare musei, siti storici, saline, cattedrali, parchi naturali e attrazioni del territorio.

• Approdo delle navi da crociera nei porti della provincia, per generare economia reale, occupazione e nuovi flussi turistici.

• Destagionalizzazione del turismo, con una forte spinta al turismo congressuale e tematico.

• Più formazione, opportunità e lavoro per i giovani, perché nessuno dovrebbe essere costretto a partire per trovare il proprio futuro.

Queste idee non sono nate per una campagna elettorale: appartengono alla comunità. E continuerò a lavorare affinché diventino realtà, dentro e fuori le istituzioni.

Grazie a chi è stato al mio fianco ogni giorno, a chi ha creduto in me, a chi ha scelto il PD e a chi ha scelto il futuro della nostra provincia.

Da parte mia, garantisco determinazione, ascolto e presenza: non è finita, è appena iniziata.

Da qui si riparte. Insieme.

ANTONELLA CUSMAI (Partito Democratico)