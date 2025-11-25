Menu

Regionali Puglia, Ventola (FdI): «Buon risultato di Fratelli d’Italia nella BAT. Auguri di buon lavoro a Spina e Ferri»

CANOSA DI PUGLIA - «Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Luigi Lobuono, che con grande serietà e sobrietà ha portato avanti una campagna elettorale difficilissima sin dalla sua partenza. Il suo impegno e la sua dedizione meritano rispetto e riconoscenza.

Congratulazioni al neo presidente Antonio Decaro per il risultato conseguito. Confido nella sua esperienza amministrativa, affinché la Regione possa davvero cambiare rotta e intraprendere un percorso di concreto miglioramento nell’interesse di tutti i cittadini pugliesi.

Sono molto soddisfatto per il risultato ottenuto da Fratelli d’Italia nella provincia di Barletta-Andria-Trani e desidero ringraziare i nostri cinque candidati, che hanno combattuto con determinazione e dato il massimo per tutta la durata della campagna elettorale. In attesa dell’ufficializzazione dei risultati da parte della Corte d’Appello, rivolgo i miei complimenti alla consigliera confermata Tonia Spina e ad Andrea Ferri, ai quali porgo i migliori auguri di buon lavoro nell’interesse del nostro territorio. (Dati BAT)

Ora il nostro impegno si concentrerà sulle amministrative della prossima primavera, che interesseranno Andria, Trani e Minervino Murge: una nuova sfida che affronteremo con serietà, compattezza e senso di responsabilità verso le nostre comunità».

FRANCESCO VENTOLA (Europarlamentare di Fratelli d’Italia)

