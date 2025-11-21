Carla Distaso (FdI) chiude la campagna elettorale: «Il voto è un atto di responsabilità. Costruiamo insieme il futuro della Puglia»

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale, Carla Distaso - candidata con Fratelli d’Italia nella circoscrizione BAT, a sostegno di Luigi Lobuono presidente - rivolge il suo ultimo appello ai cittadini pugliesi: «Andate a votare. È un diritto sacrosanto da esercitare con coscienza e libertà. Questa è l’occasione per cambiare il futuro della nostra Puglia». (Video)

La campagna elettorale di Distaso è partita il 1° novembre con l’inaugurazione del comitato elettorale a San Ferdinando di Puglia (leggi), momento in cui la candidata ha illustrato le sue priorità: sanità, crisi idrica, agricoltura, giovani, lavoro e legalità. Temi che ha ribadito per tutta la campagna, con la promessa di riportare concretezza e serietà alla gestione regionale.

Sul fronte sanitario, Distaso ha denunciato «vent’anni di ospedali chiusi e liste d’attesa infinite». Riguardo alla crisi idrica ha parlato di una situazione «aggravata dalla mancanza di programmazione», mettendo in evidenza le difficoltà di agricoltori e famiglie. Anche l’agricoltura - secondo la candidata di Fratelli d’Italia - deve tornare al centro delle politiche pugliesi, «lontano dagli slogan».

Un punto ricorrente nei suoi interventi riguarda il ruolo della BAT, una provincia che - sostiene Distaso - è stata spesso priva di una rappresentanza forte in Regione: «Dopo anni di assenza di una voce davvero radicata nei nostri comuni - sottolinea l’esponente di Fratelli d’Italia - questa può essere l’occasione per riportare il territorio al centro delle scelte regionali. Una possibilità concreta per far valere le esigenze della nostra area, dall’agricoltura alla sanità, fino alle infrastrutture».

Nel suo ultimo messaggio pubblicato sui social, Distaso invita a sostenere la lista di Fratelli d’Italia e il candidato presidente Luigi Lobuono, spiegando anche come esprimere correttamente il voto: «Nella parte destra della scheda c’è la coalizione di Lobuono. Basta barrare il simbolo di Fratelli d’Italia e scrivere Distaso». (Approfondimenti)

La candidata sanferdinandese chiude richiamando tutti alla responsabilità e alla partecipazione: il voto del 23 e 24 novembre non è soltanto una preferenza politica, ma un gesto che riguarda il futuro della Puglia. «Il cambiamento non arriva da solo - ribadisce Distaso -. Lo costruiamo insieme, con un gesto consapevole nelle urne».

Un messaggio finale che conclude una campagna costruita su ascolto, confronto e volontà di restituire al territorio una rappresentanza forte e autorevole in Regione.

Comunicato a cura del Comitato elettorale di Carla Distaso