Forza Italia, Lanotte ribadisce: «Musciolà non è più il segretario della sezione trinitapolese». Presto la nomina del nuovo commissario

BARLETTA - È giunta in tarda serata la nota con la quale il segretario provinciale di Forza Italia, avv. Marcello Lanotte, interviene sulla vicenda riguardante la segreteria cittadina del partito a Trinitapoli (leggi).

Nel comunicato, Lanotte conferma che «il sig. Musciolà non è più il segretario di Forza Italia di Trinitapoli» e invita l’interessato «a non continuare a firmare comunicazioni attribuendosi titoli e ruoli che non riveste». Una precisazione formale, con la quale il segretario provinciale intende chiarire la posizione ufficiale in merito all’assetto organizzativo locale.

Lanotte richiama inoltre la possibilità, per chi lo ritenesse necessario, di ricorrere agli organi interni del partito per eventuali verifiche: «A Musciolà e ai suoi ispiratori suggerisco di deferirmi al Collegio dei Probiviri Nazionali di Forza Italia o di chiedere al Segretario Regionale on. Mauro D’Attis di smentire il mio provvedimento».

La comunicazione si conclude con l’annuncio che il segretario provinciale provvederà «a breve», insieme al senatore Dario Damiani, «a nominare il nuovo Commissario cittadino della sezione casalina», avviando così la fase di riorganizzazione della struttura locale.

GIUSEPPE DALOISO