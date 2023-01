Impianti sportivi, Camporeale: “Strutture tutte funzionanti. E dopo il tennis arriverà il padel”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Con la recente riqualificazione del centro polivalente, è completa la disponibilità degli impianti sportivi al servizio della città. Nei prossimi mesi, l’amministrazione punterà ad una nuova struttura, per ampliare ulteriormente l’offerta delle discipline da svolgere a San Ferdinando, all’insegna dell’inclusione, dell’integrazione e del benessere psico-fisico». La sindaca Arianna Camporeale commenta la fine dei lavori che hanno riguardato la piscina di via Gramsci e guarda all’immediato futuro, pensando ad un campo di padel interamente comunale, che si aggiunga al palazzetto, al campo di calcio ed a quello di tennis, tutti funzionanti e frequentati sul territorio.

«Possiamo contare su un’impiantistica invidiabile - osserva il consigliere Roberto Lombardi - con il campo di tennis di via Tobagi che addirittura è l’unico comunale nella provincia BAT. Oltre ai lavori al polivalente, di recente sono stati effettuati interventi migliorativi anche al palazzetto, dove abbiamo provveduto a ripristinare l’impianto idrico e l’autoclave, assicurando così l’acqua calda negli spogliatoi. Come da impegni della campagna elettorale, stiamo potenziando ed ampliando l’offerta sportiva a San Ferdinando».

«Sport, benessere, inclusione e prevenzione vanno di pari passo - aggiunge la sindaca Camporeale -. Crediamo molto nel valore sociale delle attività motorie. Per questo stiamo insistendo per garantirne l’accesso a tutti i cittadini, al di là dell’età ed oltre ogni barriera: con le associazioni di volontariato presto realizzeremo progetti per bambini anche con disabilità e per un sano invecchiamento dei nostri anziani».

Comunicato Stampa