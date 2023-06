Il Comune di San Ferdinando celebra la Giornata mondiale del Rifugiato. Petrignano: “Nessuno si senta straniero”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Martedì scorso abbiamo celebrato a Foggia la Giornata mondiale del Rifugiato. Il Comune di San Ferdinando era lì, anche attraverso gli operatori della associazione MedTraining, tra gli organizzatori dell’evento di sensibilizzazione». L’assessore alle Politiche sociali, Cinzia Petrignano, commenta così la festa di colori che ha caratterizzato tre giorni di riflessioni sulla condizione del rifugiato. (Video)

«Il Comune di San Ferdinando, all’avanguardia sul piano dell’integrazione sociale - ricorda l’assessore Petrignano -, è anche aggiudicatario di 1 milione e 750mila euro di fondi PNRR, per la lotta al caporalato: serviranno a creare nuovi alloggi presso il centro servizi di via Germania in Zona Pip». Il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali consentirà la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione di parte del plesso che attualmente ospita anche Protezione Civile e Croce Rossa di Barletta.

«Nessuno si senta straniero né estraneo, benché la comune radice latina sia “extra”, la stessa di “straordinario” - conclude Petrignano -. E allora, piuttosto, tutti possano sentirsi “straordinari” in una realtà che può fieramente fregiarsi del titolo di “città accogliente”».

Comunicato Stampa