Buoni per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità: domande da inoltrare entro il 5 luglio

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - C’è tempo fino alle ore 12 di mercoledì 5 luglio, per presentare la domanda di “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma telematica dedicata. La prima annualità, operativa dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024, trova copertura sul nuovo ciclo di programmazione del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 e per la quale sono stati stanziati 37 milioni di euro.

Si tratta di un beneficio economico per il contrasto alla povertà, rivolto alle persone con disabilità, anziani con fragilità sociali e anziani non autosufficienti (ed ai rispettivi nuclei familiari di appartenenza), vincolato al pagamento delle rette di frequenza presso servizi a ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari scelti da un apposito catalogo telematico dell’offerta. Sono previste attività socio-educative, riabilitative, di supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza ed Alzheimer. Previsti, anche i Servizi di Assistenza Domiciliare sociale (SAD) e di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

Il buono è destinato a cittadini in possesso di un PAI (Progetto Assistenziale Individualizzato) in corso di validità, o di una Scheda di Valutazione Sociale del caso (SVS). Necessari, anche requisiti economici, quantificati in ISEE non superiore a 40mila euro per i nuclei familiari, 10mila per disabili e 20mila nel caso di anziani non-autosufficienti over65.

