Il ministro Abodi al velodromo “Lello Simeone” nel ricordo di Pietro Mennea

BARLETTA - Gettare le basi per una strategia a lungo termine di valorizzazione delle strutture sportive, condivisa tra governo e amministrazione comunale: questo è l’auspicio in merito alla visita del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, giunto a Barletta in mattinata, intorno alle ore 11. Il rappresentante del governo nazionale si è recato prima presso lo stadio “Lello Simeone”, dove, alla presenza delle autorità civili e militari del territorio, di amministratori comunali e scolaresche, ha partecipato all’inaugurazione del nuovo campo sportivo e ha effettuato un sopralluogo presso il velodromo. Quest’ultimo, grazie ad un emendamento in manovra finanziaria presentato dal senatore di Forza Italia, Dario Damiani, potrà beneficiare di un finanziamento di 600mila euro per la sua riqualificazione ai fini dell’inserimento nel circuito della Federazione Ciclistica. (Foto 1 - Foto 2)

L’impegno del senatore barlettano per l’impiantistica sportiva cittadina, scandito da interlocuzioni dirette con il Ministro Abodi, è un progetto concreto che viene da lontano. Già nel mese di novembre scorso, per celebrare la straordinaria manifestazione sportiva dei Campionati Mondiali di Beach Sprint e Coastal Rowing, svoltasi con enorme successo lungo la litoranea “Pietro Paolo Mennea” ad ottobre, un incontro a Roma nella sede del Ministero dello Sport, a cui avevano preso parte anche il sindaco Cosimo Cannito e l’assessore comunale allo Sport, Marcello Degennaro, aveva suggellato l’impegno del Ministro Abodi a prendere visione diretta delle condizioni degli impianti sportivi cittadini, riconoscendo alla città di Barletta potenzialità enormi in questo ambito, meritevoli di attenzione.

Mantenendo fede all’impegno assunto, il Ministro Abodi è arrivato in città oggi, 22 marzo. Concluso l’evento nello stadio “Lello Simeone”, si è recato presso lo stadio “Cosimo Puttilli”, soffermandosi a visionare la pista dedicata al campione olimpico Pietro Mennea e valutandone eventuali miglioramenti. La sua visita è avvenuta proprio all’indomani dell’anniversario della scomparsa della Freccia del Sud, mancato il 21 marzo di undici anni fa. In quella occasione, l’Associazione Barletta Sportiva ha omaggiato il Ministro con una medaglia e un pettorale in memoria di Pietro Mennea.

Con il sindaco e gli amministratori comunali presenti, è stato fatto il punto sulla situazione delle condizioni degli impianti, segnati da criticità evidenti. “Ringrazio Andrea Abodi per la tempestività con la quale ha dato seguito all’impegno di venire a Barletta; non solo: oggi stesso il Ministro ha contattato i vertici della Federazione Ciclistica, ricevendo rassicurazioni in merito a un prossimo sopralluogo presso il velodromo dello stadio ‘Simeone’. Tutto ciò ci rende fiduciosi per la programmazione e il buon esito degli interventi di cui i nostri impianti sportivi cittadini necessitano. Ci sono le premesse per proseguire con ottimi risultati nel lavoro appena avviato: quello di oggi è stato solo il calcio d’inizio”, dichiara il senatore di Forza Italia, Dario Damiani, che ha accompagnato il Ministro Andrea Abodi durante la visita odierna.

Comunicato Stampa