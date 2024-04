Realizzazione della pista di atletica presso il campo sportivo: le dichiarazioni del Prof. Acquafredda, fiduciario CONI per Trinitapoli

TRINITAPOLI - Sull’iniziativa della Commissione straordinaria (leggi, ndr), registriamo un commento del Fiduciario CONI per Trinitapoli, il Prof. Giuseppe Acquafredda, amico fraterno di Pietro Mennea, da sempre in prima fila per la creazione e/o rifunzionalizzazione degli impianti sportivi a Trinitapoli.

«Finalmente, nello stadio di Trinitapoli di via Mare, saranno fatti i lavori per ripristinare la pista di atletica leggera. La pista, purtroppo, fu sacrificata per poter avere un campo da calcio regolamentare, al fine di poter ospitare partite tra squadre professionistiche. Il sacrificio ha portato:

1) a ridurre la pista solo e soltanto a quattro corsie per i 400 metri e a cinque corsie sul rettilineo dei 100 metri piani;

2) a far scomparire del tutto la buca con acqua delle siepi in pista;

3) a far scomparire in toto la gabbia per i lanci di martello e disco e la pedana del lancio del peso;

4) a far scomparire anche le pedane per il salto in alto e salto con l’asta.

Io, in qualità di Fiduciario comunale CONI, sono stato contattato, prima che facessero il progetto del ripristino della pista di atletica leggera, dal funzionario comunale al quale ho passato il contatto telefonico del responsabile impianti del comitato CONI BAT. Poi, hanno fatto il progetto che io non ho visto. Pertanto, adesso non so cosa sarà ripristinato. Comunque, appena avrò la possibilità di visionare il progetto, vi terrò informati.

Vorrei ringraziare, come trinitapolese, i Commissari Prefettizi che si sono impegnati per riattivare questa struttura che spero possa ritornare, quanto prima, ad essere utilizzata da tutti gli sportivi. Sono contento anche per i tempi dati per il completamento di tale intervento (50 giorni). L’Atletica Trinitapoli avrà un impianto dove poter allenare i propri atleti.

Viva l’atletica leggera, la regina degli sport.»

GIUSEPPE ACQUAFREDDA (Fiduciario CONI)