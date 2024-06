L’ASD “Padel Trinitapoli” dà inizio alle attività dell’impianto comunale di via Nenni

TRINITAPOLI - Dopo la realizzazione e inaugurazione di due campi da padel a Trinitapoli, da parte della Commissione straordinaria (leggi, ndr), l’associazione sportiva dilettantistica “Padel Trinitapoli”, assegnataria della gestione dell’impianto comunale a seguito di avviso pubblico, ha organizzato una manifestazione pubblica al fine di dare inizio all’attività dell’impianto.

Alla festa inaugurale, che prevede delle partitelle, prenderanno parte il neo sindaco Francesco di Feo, il delegato provinciale della Federazione Italiana Padel Tennis (FIPT) Massimo Di Muro e il Fiduciario CONI per Trinitapoli, Giuseppe Acquafredda. A fare gli onori di casa sarà il presidente dell’ASD “Padel Trinitapoli”, Emanuele Loconte, accompagnato da componenti del direttivo e soci fondatori: Raffaele Giannattasio, Renato Piccoli e Gregorio Perchinelli.

I due campi da padel, finanziati con fondi statali destinati a Comuni che si trovano nella condizione di scioglimento per infiltrazioni mafiose, sono stati realizzati per un importo di 150.000 euro su un’area di 1200 mq, compresa tra via Pietro Nenni (ingresso) e via Mandriglia. La creazione della struttura rappresenta una risposta all’esigenza di tanti cittadini trinitapolesi, appassionati di questo sport, costretti a recarsi nelle città limitrofe. I gestori si sono impegnati alla custodia e vigilanza dell’impianto, garantendo sicurezza e assistenza a tutti i fruitori. A tal fine è stato previsto che l’ASD “Padel Trinitapoli” realizzi una tendostruttura per una maggiore fruibilità della struttura e un piccolo prefabbricato per il deposito delle attrezzature sportive e custodia dei dispositivi medici, kit di primo soccorso e defibrillatore portatile.

L’associazione riserverà l’impianto, gratuitamente, al Comune di Trinitapoli per permettere lo svolgimento di attività didattico-sportive nella giornata di lunedì, dalle ore 8 alle ore 14, garantendo, d’intesa con i servizi sociali, lo svolgimento di corsi didattici pomeridiani per soggetti disagiati di età inferiore ai 14 anni.

“L’intento - afferma Emanuele Loconte, presidente di “Padel Trinitapoli” - è sia quello di far conoscere e apprezzare questo sport, sempre più popolare, sia di fornire un luogo sicuro e protetto in cui trascorrere parte della giornata. Sarà nostra premura, inoltre, fornire tutto il necessario affinché l’esperienza nella struttura possa essere gradita sia a chi gioca sia a chi decida semplicemente di trascorrere un po’ del suo tempo libero in un luogo di incontro e di socializzazione, e di dar vita ad un punto di aggregazione sociale in cui si respiri aria di sport”.

