Ultimati i lavori di sistemazione dell’ex pista di pattinaggio

MARGHERITA DI SAVOIA - È stata ultimata la sistemazione dell’area prospiciente la ex pista di pattinaggio collegata alla Villa Comunale di Margherita di Savoia. L’amministrazione comunale nel novembre dello scorso anno partecipò all’avviso pubblico per l’assegnazione di risorse del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, relativo all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’installazione di strutture ludico-sportive, della pavimentazione con percorsi accessibili, di giochi e arredi inclusivi finalizzati alla sosta, vedendosi assegnare la somma di 32.786,88 euro. Sono state pertanto installate 4 panchine inclusive, 3 normali ed una attrezzatura sportiva Gym Set Senior adatta a bambini ed anziani per il recupero della deambulazione, comprendente 2 cyclette, un roller, un ponte a corde, 3 stazioni di equilibrio, una stazione per esercizi a corpo libero, una barra per avanzamento ondulato, pannelli, pedane e barre per altri esercizi.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco avv. Bernardo Lodispoto: «La nostra partecipazione al bando per la riqualificazione di aree destinate all’inclusione dei disabili ci ha permesso di risistemare un’area che sino a qualche anno fa versava in una situazione di grave degrado e che la nostra amministrazione comunale ha portato a nuova vita, rendendola il fiore all’occhiello della nostra Villa Comunale che viene visitata da tante persone e numerose famiglie con bambini, provenienti anche da altre città vicine. Siamo inoltre in attesa di un ulteriore finanziamento finalizzato all’acquisto di altre attrezzature per diversamente abili per rendere l’area sempre più funzionale e fruibile».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO