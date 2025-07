UNRRA CASAS, sopralluogo con ARCA Capitanata: pianificati interventi per la riqualificazione del quartiere

TRINITAPOLI - Si è svolto oggi un sopralluogo istituzionale al quartiere UNRRA CASAS, tappa significativa all’interno di un più ampio percorso di rigenerazione urbana promosso dall’amministrazione comunale. Presenti il sindaco Francesco di Feo, l’assessore ai Lavori pubblici Luigi Di Leo, il consigliere comunale Pietro De Angelis, la comandante della Polizia locale Giuliana Veneziano e i tecnici di ARCA Capitanata, intervenuti direttamente da Foggia per verificare lo stato degli immobili e delle aree comuni.

L’iniziativa, preceduta da un incontro operativo con i vertici di ARCA Capitanata (leggi), ha avuto l’obiettivo di documentare le principali criticità presenti nel quartiere e avviare la pianificazione di interventi manutentivi e strutturali. Alcune operazioni preliminari, come la sistemazione delle aiuole e la pulizia degli spazi verdi, sono già state completate per migliorare l’immediata vivibilità del contesto abitativo.

«Stiamo monitorando con attenzione la situazione dell’UNRRA CASAS - ha dichiarato il sindaco Francesco di Feo -. I tecnici di ARCA hanno rilevato le condizioni delle abitazioni e delle aree circostanti, al fine di pianificare interventi mirati alla messa in sicurezza delle strutture. A breve sarà firmato il protocollo per la costruzione di nuove case popolari, un progetto che coinvolgerà l’intero comparto e che mira a un miglioramento complessivo del quartiere».

Tra le misure annunciate figurano anche il rifacimento delle palazzine esistenti, da adeguare agli standard delle altre strutture residenziali, e la realizzazione di nuovi box auto, pensati per agevolare la mobilità e incrementare la sicurezza dei residenti.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato l’impegno dell’amministrazione su più fronti: «Siamo attivi anche in altre zone della città - ha aggiunto di Feo - con interventi in corso in via Mulini, piazza della Costituzione e via Berlinguer. La nostra priorità è garantire una risposta concreta e tempestiva alle esigenze dei cittadini, promuovendo una qualità della vita migliore e più sicura su tutto il territorio comunale».

L’incontro odierno si inserisce in una strategia complessiva di riqualificazione urbana e attenzione al patrimonio edilizio popolare, con l’obiettivo di coniugare decoro, sicurezza e inclusione.

