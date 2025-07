Protocollo d’intesa tra Comune di Trinitapoli e ARCA Capitanata: al via nuovi interventi nel quartiere UNRRA CASAS

TRINITAPOLI - Un nuovo passo in avanti per affrontare con determinazione le criticità abitative del quartiere UNRRA CASAS e per dare risposte concrete alle famiglie in attesa di un alloggio. Nella mattinata del 17 luglio scorso, il sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, ha incontrato a Foggia i vertici di ARCA Capitanata per discutere interventi urgenti e progetti futuri legati all’edilizia residenziale pubblica.

All’incontro, svoltosi presso la sede di ARCA Capitanata, hanno preso parte anche il consigliere comunale Pietro De Angelis, la comandante della Polizia Locale Giuliana Veneziano e l’agente Alba Biccari, oltre all’amministratore di ARCA, Giuseppe Liscio, e al dirigente dell’Area Tecnica, ingegner Vincenzo De Devitiis.

La riunione è stata preceduta da un confronto diretto con i residenti del quartiere UNRRA CASAS (leggi), durante il quale sono emerse le principali problematiche degli immobili, tra cui perdite d’acqua e criticità strutturali. Al centro della discussione, l’ipotesi della realizzazione di nuovi box a servizio delle palazzine e interventi di messa in sicurezza per restituire decoro e vivibilità al quartiere.

«Le case popolari sono una responsabilità da affrontare con serietà - ha dichiarato il sindaco Francesco di Feo -. Dietro ogni appartamento c’è una famiglia, una storia, una dignità che merita rispetto. Sono soddisfatto di questo incontro istituzionale con i dirigenti di ARCA Capitanata. Speriamo in tempi brevi per gli interventi strutturali».

A margine del tavolo tecnico, è stato anche sottoscritto un protocollo d’intesa per la costruzione di nuove abitazioni e per l’assegnazione degli alloggi alle famiglie attualmente in attesa. Un’intesa che segna l’avvio di un percorso operativo volto a ridare slancio al diritto alla casa e al miglioramento delle condizioni abitative nella città di Trinitapoli.

GAETANO DALOISO