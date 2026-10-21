Margherita di Savoia, prevenzione e lotta alla poliomielite: due giornate di iniziative del Rotary Club Valle dell’Ofanto

MARGHERITA DI SAVOIA - Informazione sui disturbi del sonno e raccolta fondi per la lotta alla poliomielite sono state al centro delle iniziative promosse il 23 e 24 ottobre dal Rotary Club Valle dell’Ofanto. Le due giornate hanno coinvolto professionisti sanitari, scuole, associazioni e cittadini, affiancando alla sensibilizzazione sui temi della salute il sostegno alle campagne di vaccinazione.

Il programma si è aperto venerdì 23 ottobre con una colazione solidale rivolta agli studenti delle scuole medie, realizzata con la collaborazione dell’indirizzo alberghiero dell’IISS “Aldo Moro” e del Bar Fiamma. La distribuzione di biscotti e pizzette ha contribuito alla raccolta di fondi contro la poliomielite, offrendo ai ragazzi un’occasione per conoscere e sostenere l’impegno del Rotary per l’eradicazione della malattia.

Nel pomeriggio, alle 17, l’Oasi Beach, sul lungomare Amerigo Vespucci, ha ospitato un incontro dedicato alle apnee notturne e ai disturbi del sonno nel bambino e nell’adulto, organizzato dal club insieme all’Associazione Apnoici Italiani APS. Sono intervenuti la pediatra Valentina Tranchino, la pneumologa Valentina Di Lecce e Giovanni Cuocci, farmacista esperto in nutrizione. Al confronto ha partecipato anche Trifone Mastrogiacomo, vicepresidente dell’associazione con delega alle apnee del sonno, portando il contributo dell’organizzazione nell’informazione e nella sensibilizzazione dei pazienti. (Foto)

L’appuntamento ha richiamato l’attenzione sull’importanza di riconoscere tempestivamente i sintomi dei disturbi respiratori del sonno, rivolgersi agli specialisti e conoscere le possibilità di trattamento. La presidente del Rotary Club Valle dell’Ofanto, Concetta Balzano, ha sottolineato il valore degli incontri informativi gratuiti come strumento per aiutare i cittadini a prendersi cura della propria salute.

Sabato 24 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della poliomielite, si è svolta la manifestazione «Una camminata, un solo obiettivo: eradicare la polio», patrocinata dal Comune di Margherita di Savoia e organizzata con la collaborazione delle associazioni Margherita Cammina e Margherita di Savoia Runners. Con partenza alle 9.30 da piazza Libertà, la passeggiata ha riunito sul lungomare soci del Rotary, cittadini e studenti dell’IISS “Aldo Moro”, accompagnati dai docenti. (Foto)

Anche durante la camminata è stato possibile contribuire alla raccolta fondi acquistando confezioni di biscotti offerte dall’istituto “Aldo Moro”, dal Bar Fiamma, da Doranna, Richard e dal Panificio Minervino. Il ricavato è destinato al Rotary International per la lotta alla polio. Il club ha inoltre ringraziato la Farmacia Guerriero, che ha donato le magliette rosse del Polio Day, e la polizia municipale per il servizio svolto a tutela della sicurezza dei partecipanti.

L’iniziativa si inserisce nell’impegno che il Rotary porta avanti da decenni per l’eradicazione della poliomielite. Le donazioni sostengono l’acquisto dei vaccini e le attività necessarie a raggiungere le comunità più vulnerabili, compresi il trasporto e il supporto operativo alle campagne. A rafforzare questo lavoro contribuisce l’accordo con la Gates Foundation, che, nei limiti previsti dalla partnership, aggiunge due dollari per ogni dollaro raccolto dal Rotary, triplicando così il contributo complessivo.

LUCIA DARGENIO