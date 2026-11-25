BARLETTA - Un nuovo provvedimento interdittivo antimafia è stato adottato dal Prefetto di Barletta Andria Trani, Flavia Anania, nei confronti di una società operante nel settore delle costruzioni con sede a San Ferdinando di Puglia.
Gli elementi acquisiti nel corso dell’attività investigativa delle Forze di Polizia, sottoposti a disamina congiunta nell’ambito del Gruppo Interforze Antimafia operante presso la Prefettura, hanno delineato un quadro indiziario sintomatico del rischio di condizionamento mafioso dell’attività imprenditoriale.
Con quest’ultimo provvedimento salgono a sedici le interdittive antimafia adottate dall’inizio dell’anno nella provincia di Barletta-Andria-Trani.
Prosegue, dunque, l’azione di prevenzione amministrativa condotta dalla Prefettura in stretto raccordo con le Forze di Polizia, volta a sottrarre il sistema produttivo locale alle ingerenze della criminalità organizzata, salvaguardando la libertà di iniziativa economica e le condizioni di leale concorrenza a tutela delle imprese che operano nel rispetto della legalità.
Comunicato stampa Prefettura di Barletta-Andria-Trani