CANOSA DI PUGLIA - Il Comune di Canosa di Puglia è stato ammesso a un finanziamento a fondo perduto di 11,8 milioni di euro per urbanizzare il primo lotto della zona industriale D5, in contrada Colavecchia. L’intervento interessa terreni di proprietà comunale lungo la strada provinciale 3, nei pressi del casello autostradale. Il sindaco Vito Malcangio, nell’annuncio di martedì 24 novembre, ha spiegato che l’obiettivo è dotare l’area delle infrastrutture necessarie per accogliere nuove imprese e favorire l’occupazione.

Il finanziamento rientra nell’avviso pubblico del 16 febbraio 2026 per la viabilità, le infrastrutture e i servizi nelle aree industriali, produttive e artigianali della ZES unica. Il Comune aveva chiesto 23.258.273,39 euro per coprire l’intero costo del primo lotto. Nella graduatoria pubblicata il 19 novembre dal Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, Canosa ha ottenuto 69 punti. Le risorse destinate alla Puglia hanno coperto per intero le richieste dei 14 interventi che la precedono, per complessivi 38,4 milioni di euro. Per Colavecchia sono rimasti 11.804.504,03 euro, poco più della metà del costo previsto. Le somme provengono dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. Il decreto subordina il finanziamento alla firma della convenzione e all’esito dei controlli sulle dichiarazioni presentate.

Come ha sottolineato Malcangio, il progetto è risultato «il primo in Puglia come dotazione finanziaria». Quello di Colavecchia è infatti il contributo più alto tra quelli assegnati in Puglia. Più in basso nella graduatoria si collocano altri tre Comuni della provincia di Barletta-Andria-Trani. Andria ha ottenuto 67 punti per una richiesta di 1,8 milioni di euro, San Ferdinando di Puglia 66 punti per 2 milioni e Barletta 65 punti per 2,7 milioni. Esaurite le risorse disponibili, i tre progetti allo stato non risultano finanziati. Il decreto prevede che la graduatoria sia trasmessa alla Regione Puglia, che potrà valutare se sostenerli con ulteriori risorse e strumenti di programmazione a sua disposizione.

La destinazione produttiva di Colavecchia risale a oltre vent’anni fa. Il 23 gennaio 2004 il Consiglio comunale approvò il Piano per gli insediamenti produttivi della zona D5, esteso su circa 42 ettari. Nel 2009 il Comune pubblicò un avviso per assegnare in diritto di superficie i terreni del primo stralcio, destinati ad attività industriali, commerciali e di interscambio modale. Alla scadenza del 5 novembre erano pervenute 18 domande. Il 15 luglio 2010 il Comune approvò la graduatoria per l’assegnazione delle aree a 14 imprese.

Per Malcangio si tratta di un investimento «importante e determinante per il sistema produttivo del territorio». Secondo il cronoprogramma illustrato dal sindaco, nei prossimi mesi il Comune procederà alla redazione del progetto esecutivo e alle verifiche sull’area. Seguirà la pubblicazione delle gare d’appalto per affidare i lavori.

Redazione CorriereOfanto.it