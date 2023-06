Capacchione: “Il problema dell’abbandono dei rifiuti va affrontato con decisione e con la collaborazione dei cittadini”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «In queste settimane abbiamo provveduto alla pulizia dei quartieri periferici e delle strade di campagna, immediatamente vicine al centro abitato. Tuttavia, il problema dell’abbandono dei rifiuti va affrontato con decisione, ma soprattutto con la collaborazione dei cittadini». L’assessore all’Ambiente, Fabio Capacchione, commenta così l’intervento di raccolta straordinaria dei sacchetti (e non solo) lasciati incivilmente e riportati anche nei verbali delle Forze dell’ordine. (Video)

«Questa amministrazione non si sottrarrà certamente alle proprie responsabilità - assicura Capacchione -: stiamo studiando sistemi di monitoraggio costante delle zone sensibili. Ma nessuna foto o videotrappola sarà mai sufficiente, se l’attenzione al territorio ed alla sua pulizia non viene innanzitutto da un senso di civiltà che non deve mancare mai. Insomma, noi continueremo a pulire e vigileremo a difesa di quei cittadini che differenziano correttamente i rifiuti, sanzionando chi reca un danno ambientale ed economico alla nostra comunità».

