Trinitapoli investe sull’ambiente: monitoraggio digitale e censimento del verde pubblico per tutelare il patrimonio naturale urbano

TRINITAPOLI - L’Amministrazione comunale ha avviato ufficialmente la procedura di mappatura digitale e censimento del verde pubblico, un progetto strategico finalizzato ad una gestione moderna, sostenibile e trasparente del patrimonio naturale cittadino. L’intervento punta a migliorare la qualità dell’ambiente urbano attraverso un monitoraggio costante delle aree verdi e una pianificazione più efficace degli interventi di manutenzione.

L’iniziativa nasce dalla forte determinazione dell’assessore al Verde pubblico Tonia Iodice e del consigliere comunale Pietro De Angelis, con il pieno sostegno del sindaco Francesco di Feo e la collaborazione degli uffici comunali. Il progetto consentirà di rilevare e catalogare tutte le aree verdi pubbliche, le alberature e gli spazi naturali urbani, promuovendo una conoscenza approfondita e scientifica dello stato del verde cittadino.

Tra gli obiettivi principali figurano:

• monitorare la salute delle alberature e delle aree verdi per predisporre interventi tempestivi e mirati;

• supportare una pianificazione ecologica e sostenibile;

• valorizzare gli spazi pubblici a beneficio del benessere collettivo e della qualità della vita.

«Il censimento del verde pubblico non è solo un atto tecnico, ma un impegno concreto verso la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del paesaggio urbano. Conoscere il verde significa proteggerlo, curarlo e renderlo protagonista di una città più vivibile e resiliente», dichiarano l’assessore Tonia Iodice e il consigliere comunale Pietro De Angelis.

Soddisfazione anche dal primo cittadino: «Un altro obiettivo centrato da questa Amministrazione, che continua a investire in progetti di lungo respiro per il benessere della comunità», commenta il sindaco Francesco di Feo.

Con questa nuova fase dedicata al verde pubblico, Trinitapoli prosegue il percorso di programmazione e cura del territorio, confermando una visione amministrativa orientata alla sostenibilità e alla responsabilità ambientale.

