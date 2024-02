Rifacimento della pavimentazione stradale: lavori completati in via Gentile e nel tratto finale di via Puglie

CERIGNOLA - Sono stati ultimati i lavori di rifacimento dell’intera sede stradale in via Gentile e nel tratto finale di via Puglie.

Gli interventi, necessari per adeguare l’intera rete dei servizi cittadini, anche in seguito ai blackout elettrici dello scorso estate, rappresentano una delle condizioni imposte con fermezza dall’amministrazione comunale per l’esecuzione di lavori di manutenzione da parte delle aziende dei sottoservizi.

“Voglio sottolineare che questa decisione, fortemente voluta dalla nostra giunta, apporta vantaggi all’intera comunità, senza alcun esborso per le casse comunali, assicurando strade sicure e in perfetto stato. Attendiamo ora la realizzazione della segnaletica orizzontale, un ulteriore obbligo per garantire sicurezza ad automobilisti e pedoni della nostra città”, dichiara l’assessora alla Sicurezza e Viabilità, Teresa Cicolella.

I lavori coinvolgeranno presto anche il primo tratto di via Puglie, via Milano, via XX Settembre, viale Di Vittorio e via Fratelli Rosselli al termine delle attività di manutenzione da parte delle aziende interessate.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola