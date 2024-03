Con la consegna del murale “Il Piccolo Principe”, si chiude la prima edizione del “Carnevale ofantino alla sanferdinandese”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Con la consegna ufficiale alla città di San Ferdinando di Puglia del murale "Il Piccolo Principe", tratto dal libro di Saint-Exupéry, si è conclusa la prima edizione del “Carnevale ofantino alla sanferdinandese”, organizzato dalla locale Pro Loco. L'evento, svolto dal 5 al 9 febbraio, ha avuto come tema “Creare bellezza”. L’opera è stata realizzata da 11 ragazze dell’I.I.S.S. “Aldo Moro” di Margherita di Savoia, guidate dall’Ins. Chiara Distaso.

Nel corso dell’evento, i piccoli alunni della scuola dell'infanzia “Michele Riontino” di San Ferdinando di Puglia, gestito dalle suore, hanno regalato uno spettacolo semplice ma ricco di emozioni. Erano presenti alla cerimonia: per la “Riontino”, la Dirigente Giovanna Ieda (Suor Nicoletta), Suor Salvatorina, Suor Mariapiera, i genitori degli alunni e le maestre Francesca Bartucci e Carmela Giordano; per l’Istituto “A. Moro” di Margherita di Savoia: la Dirigente Annetta Lamacchia e la docente Carmela De Bari; gli Assessori Giuseppe Muoio e Cinzia Petrignano per l'amministrazione comunale.

Alla consegna del murales “Il Piccolo Principe” è intervenuto anche il parroco della Chiesa Madre, don Mimmo Marrone, il quale ha invitato tutti a riflettere sul senso della bellezza, ricordando le parole dell’autore de “Il Piccolo Principe”: “L'essenziale è invisibile agli occhi”.

Infine, Angela Camporeale, Presidente della Pro Loco e organizzatrice del Carnevale ofantino alla sanferdinandese, ha espresso tutta la sua soddisfazione per essere riusciti a portare a termine quanto programmato con impegno e passione, sempre ispirati alla bellezza dell'arte. Camporeale, nel dare a tutti appuntamento alla seconda edizione “per poterci regalare altrettanti momenti di gioia e di allegria”, ha concluso dicendo che “la bellezza, come diceva Dostoevskij, salverà il mondo”.

GAETANO SAMELE