Archivio di Stato BAT, Ventola e Matera: “Congratulazioni al Governo Meloni per il riconoscimento delle sedi di Barletta e Trani”

BARLETTA - Gli Archivi di Stato di Barletta e Trani ottengono finalmente il riconoscimento ufficiale come sedi provinciali autonome, un traguardo che segna un momento di grande rilievo per la valorizzazione culturale e istituzionale del territorio della BAT. A darne notizia, con soddisfazione, sono l’europarlamentare e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Francesco Ventola, e il deputato FdI Mariangela Matera, che esprimono le loro congratulazioni al Governo e al Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. (Video)

«Questo prestigioso riconoscimento - affermano Ventola e Matera - attribuisce a entrambe le sedi pari dignità e indipendenza, rafforzando il ruolo delle città di Barletta e Trani nella conservazione e valorizzazione della memoria storica della nostra provincia».

Un risultato frutto di un lungo percorso istituzionale, portato avanti con determinazione. «Ci siamo impegnati con costanza, anche in silenzio - spiegano i due parlamentari - convinti che queste due città meritassero il giusto rilievo per la loro importanza storica e culturale. Non è stato un iter semplice, ma la perseveranza di chi ha creduto in questo obiettivo ha infine trovato ascolto».

Decisivo, in questa fase, l’intervento del Ministro Giuli, al quale Ventola e Matera rivolgono un ringraziamento particolare: «Ha saputo ascoltare le istanze del territorio e ha mostrato concreta attenzione al nostro patrimonio archivistico. Il riconoscimento ottenuto rappresenta un segnale tangibile della vicinanza del Governo alle realtà locali».

L’attribuzione di pari dignità e autonomia alle sedi di Barletta e Trani, sottolineano ancora i due esponenti di Fratelli d’Italia, non solo valorizza il passato, ma contribuisce al completamento del sistema degli uffici periferici dello Stato nella BAT, rispondendo alle legittime aspettative di cittadini e istituzioni locali.

«Continueremo a lavorare - concludono Ventola e Matera - affinché il nostro territorio, così ricco di storia e cultura, possa crescere nel pieno rispetto delle sue tradizioni e nella valorizzazione delle sue eccellenze».

Redazione CorriereOfanto.it