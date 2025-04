Il ministro Giuli in visita alla mostra ‘Forme e colori dall’Italia preromana’: «Sono rimasto colpito dalla qualità della manifattura; qui albergano le radici della città»

CANOSA DI PUGLIA - È stata un’accoglienza calorosa quella che la città di Canosa di Puglia ha riservato, nella mattinata di oggi, martedì 1 aprile, al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, giunto nuovamente nella “città di Diomede”, a pochi mesi di distanza dall’ultima volta, per visitare la mostra Forme e colori dall’Italia preromana, allestita all’interno di un’ala dell’edificio scolastico “Giuseppe Mazzini”, prossimo museo archeologico nazionale. (Video)

Ad accoglierlo il sindaco, dott. Vito Malcangio, l’europarlamentare on. Francesco Ventola e l’amministrazione comunale, unitamente alle docenti e agli alunni dell’istituto scolastico che, dopo aver intonato l’Inno di Mameli, hanno omaggiato il ministro con una serie di prodotti locali, invitandolo in seguito a visionare una mostra che, come da egli stesso dichiarato, parla delle radici di questa città e di questo popolo.

«La scuola è il luogo ideale dove allestire una mostra, sono rimasto estremamente colpito - ha spiegato Giuli - dalla qualità della manifattura degli oggetti e da un ritrovamento straordinario che non conoscevo e di cui bisogna andare orgogliosi. L’archeologia è la “base di ogni formazione”, un modo per rafforzare l’identità culturale delle nuove generazioni».

Durante la visita, il ministro, accompagnato dalla direttrice del Museo Archeologico di Canosa, Anita Rocco, dal delegato alla Direzione regionale Musei Puglia, Francesco Longobardi, e dal presidente della FAC (Fondazione Archeologica Canosina), Sergio Fontana, ha avuto modo di riscoprire la storia dei reperti esposti e di ammirare da vicino la loro bellezza.

Non è mancato un momento di dialogo e confronto fra Giuli e il sindaco Malcangio, che ha sottolineato come diversi siano i progetti che stanno intervenendo sul patrimonio storico, al fine di creare una visione d’insieme che possa far decollare turisticamente la città.

Al contempo, il primo cittadino ci ha tenuto a ringraziare il ministro della Cultura per l’enorme attenzione e sensibilità dimostrata nei confronti di una città che ha avuto modo di scoprire ancor più da vicino al Senato della Repubblica lo scorso 13 febbraio, in occasione del forum Visit Canosa. (Approfondimenti)

«Siamo onorati ed orgogliosi di aver riaccolto nella nostra città il ministro Giuli - ha affermato Malcangio - che ha toccato nuovamente con mano il fermento di una comunità che ha fame di cultura».

Successivamente, il titolare del dicastero della Cultura si è recato all’interno della struttura scolastica, dove alcuni alunni hanno avuto modo di illustrargli alcune testimonianze che hanno radici profonde nella storia culturale e sociale locale, a cui hanno fatto seguito, infine, i saluti e i ringraziamenti per la meravigliosa accoglienza riservatagli.

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia