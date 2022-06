Sgombero del Centro di Riabilitazione “Padre Pio”, comunicazioni quest’oggi in Consiglio comunale

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima ed unica convocazione per giovedì 16 giugno 2022 alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per una seduta monotematica. L’unico argomento all’ordine del giorno è:

• Comunicazioni del Sindaco circa l’Ordinanza di rilascio e/o sgombero del Centro di Riabilitazione “Padre Pio”.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO