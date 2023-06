Consiglio comunale, approvate all’unanimità le tre variazioni di bilancio

MARGHERITA DI SAVOIA - Un consiglio comunale svoltosi in un clima di sostanziale collaborazione quello di giovedì 29 giugno, come conferma l’approvazione all’unanimità dei tre argomenti sottoposti alla discussione dell’assemblea: si trattava di tre variazioni di bilancio, di cui una resasi necessaria per l’acquisto di due nuovi automezzi da parte del Comune (un veicolo per il servizio manutenzione ed uno scuolabus), una per l’erogazione di prestazioni e servizi per il turismo legati al cartellone dell’Estate Margheritana e un’altra connessa all’incremento di entrate derivanti dalla tassa per lo smaltimento rifiuti. (Video)

La seduta, alla quale hanno partecipato tutti i consiglieri comunali, si era aperta con la presa d’atto da parte del consiglio comunale del recesso dei consiglieri Emanuele Quarta e Giovanni Leone dal gruppo consiliare “Forza Margherita” per aderire al gruppo misto. Di seguito ci sono state le comunicazioni del sindaco avv. Bernardo Lodispoto, la più importante delle quali riguarda l’accordo sottoscritto fra amministrazione comunale, l’ATI che si occupa del servizio di smaltimento e raccolta rifiuti nel territorio di Margherita di Savoia e le organizzazioni sindacali di categoria per un incremento dell’orario di lavoro settimanale finalizzato a migliorare la qualità del servizio durante i mesi estivi. A decorrere dal 1° luglio ci sarà dunque una redistribuzione del monte ore attualmente disponibile che porterà ad un incremento dell’orario di servizio per 14 unità lavorative: ciò renderà possibile un cambiamento negli orari del ritiro dei rifiuti solidi urbani, che nel periodo estivo avverrà a partire dalle 5.00 del mattino anziché dalle 6.00.

