L’Area riformista del PD chiede a Piccinino di ritirare le dimissioni e agli organismi territoriali e di garanzia di fermare l’azione “personale” della Tarantino

TRINITAPOLI - L’area riformista del Circolo del Partito Democratico di Trinitapoli, gruppo di maggioranza nell’Assemblea locale, rimarca, ancora una volta, l’alto senso di responsabilità del segretario cittadino Donato Piccinino, che ha sentito l’urgenza di sottolineare la difficile situazione venuta a crearsi nel centrosinistra.

Però, l’area ritiene di continuare a dare fiducia al suo instancabile impegno, rinnovandogli la fiducia del partito e chiedendo di ritirare le dimissioni per consentire di continuare a rafforzare quel progetto di rinnovamento messo in atto.

“La segreteria provinciale - dichiara Orlando Giosafatte, referente dell’Area riformista e componente direttivo cittadino e della Direzione Provinciale PD BAT - deve farsi carico di supportare, insieme agli organismi locali, questo percorso in vista dei prossimi importanti appuntamenti elettorali e per la costruzione urgente di un nuovo corso che, come sottolineò il segretario regionale Domenico De Santis, deve passare attraverso il ricambio del ceto politico”.

Infine, si denuncia, senza se e senza ma, l’azione messa in atto dai soliti attori che, con prepotenza e nel totale disprezzo delle norme statutarie e degli organismi preposti e autorizzati a definire la linea politica del partito, intendono rappresentare, senza titolo e senza consenso, il Partito Democratico in appuntamenti pubblici a cominciare da un comizio indetto per domani ad opera di Anna Maria Tarantino, senza nessuna autorizzazione e con l’appoggio di un altro gruppo politico, invece che di una coalizione rappresentata al tavolo politico che ha condiviso, fino ad oggi, un percorso di confronto e dialogo.

“La signora Anna Maria Tarantino (semplice iscritta) non ha nessuna delega per conto del Partito Democratico a intavolare trattative con forze politiche e movimenti e non è stata mai investita con nessun ruolo dagli organismi di partito; ed è giusto ribadire che parla a titolo strettamente personale. Si chiede, pertanto, agli organismi territoriali e di garanzia di intervenire con urgenza per rimuovere queste situazioni incresciose che ledono l’immagine del Partito Democratico”.

Area riformista PARTITO DEMOCRATICO Trinitapoli