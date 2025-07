Musciolà: “Una nuova casa per Forza Italia a Trinitapoli, nel segno dell’unità, della condivisione e del futuro”

TRINITAPOLI - In vista dell’inaugurazione della nuova sede della segreteria politica di Forza Italia a Trinitapoli, che avrà luogo venerdì 11 luglio 2025 alle ore 19:00 in Viale Vittorio Veneto n. 139-143, cresce l’attesa per un evento cui sono stati invitati rappresentanti istituzionali, consiglieri regionali e territoriali del nostro partito, tra cui il Segretario regionale, l’on. Mauro D’Attis, il Vicesegretario vicario regionale, il sen. Dario Damiani, e l’on. Giandiego Gatta.

Particolare attenzione è stata rivolta anche alle articolazioni interne del movimento, con l’invito rivolto alla coordinatrice regionale di Azzurro Donna, Beatrice De Donato, e al coordinatore regionale dei Giovani di Forza Italia, Mario Schena, perché la nuova sede sia davvero luogo di incontro intergenerazionale e di valorizzazione della componente femminile all’interno del partito.

Questa nuova sede non sarà soltanto un luogo fisico, ma uno spazio vivo e dinamico, aperto al confronto, alla condivisione di idee e alla costruzione di progettualità concrete per la nostra comunità. Una vera e propria “casa” per la comunità trinitapolese e per tutti coloro che si riconoscono nei valori di libertà di espressione e democrazia partecipata.

In un’ottica di consolidamento politico e territoriale, l’auspicio è che l’evento rappresenti anche un’occasione di sintesi e coesione tra tutti i tesserati cittadini ed i diversi livelli del partito, a cominciare dal coordinamento provinciale, guidato dall’avv. Marcello Lanotte, fino alla rappresentanza istituzionale regionale, con i consiglieri Giuseppe Tupputi e Francesco La Notte.

Un segnale forte e inequivocabile nella direzione di una Forza Italia sempre più coesa, strutturata e capace di esprimere un’identità politica chiara, radicata e riconoscibile.

In un tempo in cui le sfide politiche ed amministrative si fanno sempre più complesse, solo la compattezza, la collaborazione interna e la capacità di fare sintesi potranno rappresentare la base solida per costruire insieme un futuro di presenza attiva e partecipazione concreta nella vita delle nostre comunità.

VITO MUSCIOLÀ (Segretario Forza Italia Trinitapoli)