Trinitapoli, il sindaco Francesco di Feo aderisce alla Lega: primo sindaco del partito nella provincia BAT

TRINITAPOLI - Il sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, aderisce ufficialmente alla Lega per Salvini Premier. L’annuncio è arrivato oggi nel corso di un incontro politico organizzato nella sede della “Fabbrica del Futuro” a Trinitapoli. Con questa scelta, di Feo diventa il primo sindaco della Lega nella provincia di Barletta-Andria-Trani.

All’iniziativa hanno partecipato il senatore Roberto Marti, coordinatore regionale pugliese della Lega, l’ex senatore Massimo Cassano e il segretario provinciale della BAT Ruggiero Grimaldi. Presenti anche esponenti del direttivo cittadino del partito e amministratori locali, tra cui l’assessora comunale Antonia Iodice, segretario cittadino della Lega, e il consigliere comunale Pietro De Angelis, presidente del direttivo cittadino. (Foto)

Per il territorio si tratta di un passaggio politico significativo, che rafforza la presenza della Lega nella provincia di Barletta-Andria-Trani.

Il sindaco Francesco di Feo ha spiegato che la decisione nasce al termine di un percorso politico maturato nel tempo e non rappresenta una scelta improvvisa. «Per me oggi è una giornata importantissima, una giornata storica - ha dichiarato il sindaco Francesco di Feo -. Ho deciso di entrare nella Lega non per un colpo di fulmine o per qualcosa nato improvvisamente. C’è un lavoro che viene da lontano, un percorso iniziato già durante la campagna elettorale del 2024, insieme agli amici Massimo Cassano e al segretario provinciale Ruggiero Grimaldi che mi hanno sempre sostenuto. Con i Popolari abbiamo intrapreso un cammino politico che ci vedeva già affini a questo progetto. Dopo un incontro avuto a Bari qualche giorno fa abbiamo deciso di concretizzare questo percorso».

Soddisfazione è stata espressa dal segretario provinciale della Lega BAT, Ruggiero Grimaldi, che ha sottolineato il valore politico dell’adesione del primo cittadino di Trinitapoli. «È motivo di grande orgoglio per noi - ha dichiarato Grimaldi - accogliere il sindaco Francesco di Feo, primo sindaco della Lega nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Per il partito che rappresento a livello provinciale si chiude un ciclo e se ne apre un altro ancora più importante, intenso e ricco di prospettive per il nostro territorio».

A rimarcare la portata politica dell’iniziativa anche il coordinatore regionale pugliese della Lega, il senatore Roberto Marti. «La Lega è un partito che vuole partire dagli amministratori e dai territori - ha affermato Marti -. Vogliamo investire nelle comunità che hanno la volontà e la necessità di rialzarsi, sostenendo chi ogni giorno lavora nelle istituzioni locali per dare risposte concrete ai cittadini».

L’adesione del sindaco di Trinitapoli alla Lega, secondo quanto emerso nel corso dell’incontro, non comporta al momento modifiche negli equilibri amministrativi. Il passaggio politico assume tuttavia un rilievo significativo anche in prospettiva futura, rafforzando la presenza del partito nella provincia di Barletta-Andria-Trani e più in generale nel panorama politico pugliese.

GAETANO DALOISO