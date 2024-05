Rinnovato il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco di San Ferdinando di Puglia: Angela Camporeale confermata presidente

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Rinnovato il CdA dell’Associazione Pro Loco di San Ferdinando di Puglia, a seguito delle elezioni indette lo scorso 19 aprile: lo scrutinio ha decretato l’elezione di sette consiglieri e tre probiviri.

Nello specifico, sono stati eletti: Angela Camporeale (presidente uscente), Maria Concetta Stella (detta Tina), Lucia Angiulli, Vito Tarantini, Vincenza Gissi (detta Cinzia), Angela Russo e Rosalinda Dargenio.

I probiviri sono: Americo Papagno, Andrea Tommaso Mondelli e Maria Francavilla.

Il Consiglio di Amministrazioni di neoformazione ha già indetto la prima riunione operativa nel corso della quale sono state designate le cariche.

Viene confermata alla carica di presidente Angela Camporeale, la quale ha guidato l’associazione negli ultimi anni. Il consiglio di amministrazione, coeso, ha rappresentato la volontà di conferirle nuovamente l’incarico riconoscendo il lavoro svolto, con costanza e tenacia, sempre tenendo fede all’obiettivo prioritario dell’associazione, che è, appunto, quello di promuovere il territorio attraverso tutte le sue specifiche peculiarità, mantenendo vivo il senso identitario della comunità locale.

Sarà vice-presidente Tina Stella, insegnante in pensione, a cui è stato riconosciuto l’impegno profuso durante il Carnevale Ofantino, oltre ad uno spiccato senso di operatività positiva e propositiva.

Altre cariche individuate vedono Vito Tarantini come tesoriere, Cinzia Gissi come responsabile social media, Lucia Angiulli come addetto stampa, Rosalinda Dargenio come responsabile archiviazione e omogeneizzazione documentazione, Angela Russo come segretario.

Il nuovo gruppo di lavoro, così composto, ha già delineato le linee operative delle azioni che verranno intraprese sin da subito impegnandosi a rappresentare in modo costruttivo un volto fresco e nuovo dell’associazione.

“Con grande entusiasmo - ha commentato Angela Camporeale - accolgo nuovamente questo compito che mi ha vista impegnata lungamente. Non sono mancati momenti di difficoltà e qualche criticità che con il buon senso affronteremo e supereremo. Il nostro obiettivo è quello di rappresentare quanto di bello e positivo ci sia nel nostro territorio; con l’impegno di tutti, con le sinergie positive e cooperando in maniera attiva riusciremo, sicuramente, ad essere presenti sul territorio, come sinora è stato fatto”.

Comunicato Stampa Pro Loco San Ferdinando di Puglia