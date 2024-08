Giornata di sensibilizzazione civica e sicurezza stradale per i neo-diciottenni di San Ferdinando di Puglia

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Abbiamo festeggiato i neo-diciottenni con un doppio momento di sensibilizzazione civica improntato sul valore delle istituzioni e sulla sicurezza stradale, sperando di aver fatto breccia nelle loro coscienze di cittadini del presente e del futuro». L’assessore a Cultura, Cinzia Petrignano, racconta così la consegna di una copia della Costituzione italiana, da parte della sindaca Arianna Camporeale ai giovani presenti presso il vecchio Municipio, ed il successivo convegno sulla prevenzione da incidenti presso il locale “La Terrazza”.

L’evento, organizzato nell’ambito del progetto “Luoghi Comuni”, è stato realizzato con la collaborazione di Cecilia Onlus e Ferdinando Giannini, vittima del dovere e decorato al Valor Civile. A portare la testimonianza delle Forze dell’Ordine, per la Polstrada il commissario Lucia Adele Merli, per i Carabinieri il capitano Federico Casini. Presente anche il nucleo dell’unità cinofila della Guardia di Finanza con l’appuntato scelto Lorenzo Diliso ed il cane antidroga Darin. (Video)

«Una serata di sensibilizzazione alla guida sicura per arginare l’imprudenza e la distrazione che spesso sono alla base di eventi nefasti». Giannini ha raccontato la sua vicenda personale di uomo e militare, dialogando con i ragazzi. «La vita è bella, la vita è una. E va preservata», ha concluso.

Video di storie vere e prove con l’etilometro, con il commissario Merli: «Il nostro obiettivo resta una mobilità senza vittime - ha spiegato -. Per questo puntiamo a cambiare la mentalità dei nostri ragazzi che stanno per prendere la patente. Alcol, droghe, distrazioni sono cause troppo frequenti di incidenti anche mortali: quando noi della Polizia stradale interveniamo vuol dire che non è bastata la prevenzione. E questo vale con ogni mezzo, anche a piedi: vale per ogni utente della strada».

Comunicato Stampa Comune di San Ferdinando di Puglia