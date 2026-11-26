CANOSA DI PUGLIA - La difficoltà di raccontare la violenza subita, la risposta che una donna trova quando decide di chiedere aiuto e la condizione dei bambini che assistono ai maltrattamenti in casa sono stati al centro dell’incontro pubblico di martedì 24 novembre nella sala consiliare del Comune di Canosa di Puglia. Nel corso del pomeriggio l’assessora alle Politiche sociali e al Welfare, Maria Angela Petroni, ha presentato una guida per riconoscere le diverse forme di violenza e sapere a chi rivolgersi. Il 25 novembre il Comune ha annunciato che l’opuscolo sarà distribuito nelle farmacie, nelle parrocchie e negli esercizi commerciali della città.

Alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i consultori familiari dell’ASL BT di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola hanno promosso l’incontro “Una rete, molte voci, un unico impegno. Alleanze e responsabilità condivise nel contrasto alla violenza di genere”. L’iniziativa è nata in collaborazione con il Centro antiviolenza “Riscoprirsi” e con il Comune. I filmati e le testimonianze hanno evidenziato l’importanza del primo ascolto per una donna che decide di raccontare ciò che ha vissuto. Al confronto, moderato da Claudia Vitrani, hanno partecipato la psicologa e psicoterapeuta Angela Quacquarelli e Teresa Iacovone del consultorio familiare di Canosa. Per il Centro antiviolenza “Riscoprirsi” sono intervenute l’assistente sociale Mirella Malcangi e l’avvocata Annalisa Iacobone. Anche i rappresentanti delle forze dell’ordine hanno portato il loro contributo.

Tra il pubblico c’erano studenti e personale scolastico. L’assessora Petroni li ha ringraziati e ha ricordato che la cultura del rispetto e della parità si costruisce soprattutto con l’educazione delle giovani generazioni. Sulla risposta della città l’assessora è stata netta: «La partecipazione non è stata numerosa come avremmo desiderato». Secondo Petroni, questi temi non possono interessare soltanto chi lavora ogni giorno nel settore o chi è già sensibilizzato, e serve una comunità più presente, attenta e consapevole. L’assessora ha ricordato anche i bambini che assistono alla violenza domestica e che spesso non compaiono nelle denunce. «Anche loro sono vittime e meritano attenzione, protezione e ascolto», ha detto Petroni.

La guida di sei pagine, realizzata per la campagna comunale “Non sei sola - Canosa contro la violenza”, si rivolge a chi subisce violenza e a chi raccoglie una confidenza. L’opuscolo descrive la violenza fisica, psicologica, economica, sessuale e digitale. La guida aiuta a riconoscere anche i comportamenti più difficili da identificare: il controllo del denaro e del telefono, le umiliazioni, i ricatti, i tentativi di isolare una donna dalle persone a lei vicine, la diffusione di immagini senza consenso. A familiari e amici l’opuscolo suggerisce di ascoltare senza giudicare, di non minimizzare quanto raccontato, di non forzare le decisioni e di offrire aiuto per contattare un servizio specializzato.

Per Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, il Centro antiviolenza “Riscoprirsi” risponde al 380.3450670. Il 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking, è gratuito, garantisce l’anonimato ed è attivo 24 ore su 24, anche tramite chat. Il Pronto Intervento Sociale risponde all’800.589.346. In caso di pericolo immediato il numero da chiamare è il 112, mentre per le emergenze sanitarie è il 118.

Redazione CorriereOfanto.it