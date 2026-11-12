Musei dei Futuri, delegazione trinitapolese a Napoli per il lancio del Manifesto. Landriscina: «Un’opportunità per far conoscere la nostra storia»

TRINITAPOLI - Il Museo Archeologico degli Ipogei entra nel Network nazionale “Musei dei Futuri”, la rete che riunisce 45 musei e istituzioni culturali italiane impegnati a sviluppare nuove relazioni tra patrimonio, ricerca e partecipazione delle comunità. Il percorso ha avuto un momento di confronto pubblico mercoledì 11 novembre, alla Città della Scienza di Napoli, con la presentazione del Manifesto della rete nell’ambito della 40ª edizione del festival Futuro Remoto.

All’incontro “Musei al futuro plurale. Dialoghi per il lancio del Manifesto dei Musei dei Futuri” hanno partecipato, per Trinitapoli, l’assessore alla Cultura Giovanni Landriscina, la curatrice del Museo Mariangela Lo Zupone e Grazia Pia Russo, in rappresentanza dell’associazione culturale Tautor, impegnata nella gestione del museo e nella valorizzazione del patrimonio archeologico cittadino. (Foto)

Il Network è promosso da ICOM Italia e ASviS, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, nell’ambito di Ecosistema Futuro, con la partnership del Ministero della Cultura. La rete mette in relazione istituzioni differenti per collezioni, ambiti di ricerca e pubblici, con l’obiettivo di affiancare alla conservazione del patrimonio un lavoro di riflessione sui cambiamenti della società e sulle scelte che riguardano le generazioni future.

Il Manifesto traduce questa prospettiva in undici principi: dalla responsabilità di trasmettere il patrimonio al coinvolgimento dei giovani, dalla partecipazione delle comunità alla ricerca e alla sperimentazione. Al centro del documento c’è l’idea che i musei possano offrire strumenti per comprendere il presente e discutere le diverse possibilità del domani. Il riferimento ai “futuri”, al plurale, esprime proprio la volontà di considerare scenari aperti, sui quali le persone e le comunità possono incidere attraverso le proprie scelte.

Secondo quanto riferisce il Comune, al percorso di Trinitapoli ha contribuito in maniera significativa la Rete Museale AltApulia di Puglia Culture e Regione Puglia, attraverso il lavoro della coordinatrice Daniela Ventrelli, che ha favorito il collegamento tra le realtà museali del territorio, le istituzioni civiche e il Network nazionale.

«L’ingresso del Museo degli Ipogei nel Network nazionale dei Musei dei Futuri rappresenta un riconoscimento importante per Trinitapoli e per il valore del suo patrimonio archeologico. È un’opportunità per far conoscere sempre di più la nostra storia, rafforzare le relazioni con altre realtà museali e promuovere una visione della cultura capace di guardare al futuro, coinvolgendo le nuove generazioni e valorizzando le nostre radici», ha dichiarato l’assessore Landriscina. «Un risultato raggiunto grazie alla collaborazione tra il Comune, il Museo, l’Associazione Tautor e la Rete Museale AltApulia, che ringraziamo per il prezioso lavoro svolto».

L’adesione trova una prima declinazione concreta nel programma “Archeologia del futuro”, pubblicato sul sito di Ecosistema Futuro. Il calendario degli Ipogei prevede per il 21 novembre la mostra “Materia e algoritmo, il patrimonio tra archeologia e codice”, dell’artista digitale Gabriele Strada, a cura di Davide Russo: un progetto che accosta il patrimonio archeologico alle possibilità espressive delle installazioni multimediali e interattive. Il 28 e 29 novembre seguirà “Play the space”, laboratorio curato dallo stesso Strada e dedicato al rapporto tra corpo, spazio e tecnologie.

Il 12 dicembre il programma propone la tavola rotonda “Il Museo di domani, tra passato e futuro digitale”, con approfondimenti sulla tutela dei reperti, sulla digitalizzazione, sull’accessibilità e sulle nuove modalità di fruizione museale. Dal 14 al 19 dicembre sono invece previsti gli appuntamenti del “Laboratorio delle emozioni”, a cura di Dimensions Art, rivolti alle scuole primarie e basati sull’impiego di strumenti digitali e interattivi. Il percorso coinvolge il museo, con la direzione scientifica di Anna Maria Tunzi e la curatela di Mariangela Lo Zupone, l’associazione Tautor e la Rete Museale AltApulia.

Redazione CorriereOfanto.it