Doppio intervento della Polizia Locale di San Ferdinando di Puglia

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Nel pomeriggio di sabato 1 giugno scorso, gli Agenti della Polizia Locale di San Ferdinando di Puglia hanno tratto in arresto un residente della zona, colto in flagranza di reato per violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto durante il servizio di pattugliamento del territorio, disposto per il controllo della manifestazione canora “Road to Battiti”.

Durante l’accertamento di alcuni veicoli parcheggiati irregolarmente in una traversa adiacente all’area destinata alla manifestazione, un individuo si è presentato sul luogo con atteggiamento minaccioso e violento. L’uomo ha aggredito verbalmente gli agenti, rivolgendo loro minacce pesanti e frasi ingiuriose. Nonostante il tentativo di allontanarsi e il rifiuto di fornire le proprie generalità, l’uomo è stato prontamente bloccato e condotto presso gli uffici del comando.

Dopo le formalità di rito e l’intervento del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, il soggetto è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.

Nella stessa serata, intorno alle ore 23, la Polizia Locale è intervenuta nuovamente a seguito di segnalazioni da parte di alcuni cittadini. Un uomo, visibilmente ubriaco e pericoloso, si aggirava nella villa comunale con delle bottiglie di vetro in mano, disturbando i bambini e le mamme presenti.

Gli agenti sono riusciti a sottrarre le bottiglie all’individuo, svuotarle e, con notevole sforzo, a portarlo fuori dalla villa. Successivamente, in via Bovio, l’uomo ha iniziato a dare testate ai pali della pubblica illuminazione, compiendo atti di autolesionismo. La Polizia Locale è riuscita a bloccarlo definitivamente e ha allertato il servizio di emergenza 118.

Il personale medico intervenuto ha trattato l’uomo per intossicazione alcolica e assunzione di sostanze stupefacenti, trasportandolo poi presso l’ospedale di Barletta. L’operazione, che ha visto l’intervento di quattro agenti della Polizia Locale, si è conclusa con il plauso delle persone presenti, terminando alle ore 1.

La Polizia Locale di San Ferdinando di Puglia si è dimostrata pronta ed efficace nel gestire entrambe le situazioni, garantendo la sicurezza pubblica e intervenendo tempestivamente per risolvere situazioni di pericolo per la comunità.

ROBERTO LOMBARDI (Assessore con delega alla Polizia Locale e Sicurezza)