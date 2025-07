Margherita di Savoia si prepara a celebrare il Santissimo Salvatore: fede, tradizione, musica e la suggestiva processione in mare

MARGHERITA DI SAVOIA - Tutto pronto per le solenni celebrazioni in onore del Santissimo Salvatore, patrono principale della città. Dal 5 al 7 agosto 2025, Margherita di Savoia tornerà a vivere uno dei momenti più attesi e sentiti della propria tradizione religiosa e civile, grazie all’impegno del nuovo Comitato Feste Patronali, insediatosi ufficialmente lo scorso aprile con nomina triennale dell’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo (leggi).

Presieduto da Giuseppe Napoletano, il Comitato - composto da Antonio Oresta (tesoriere), Don Matteo Martire (assistente spirituale) e da un gruppo operativo di consiglieri - ha definito un programma articolato, sobrio nello stile ma ricco di appuntamenti, pensato per coinvolgere l’intera comunità. L’obiettivo dichiarato è offrire una festa all’altezza della devozione e della storia locale, valorizzando ogni momento, dalla dimensione liturgica a quella culturale e musicale.

Processione in mare e ritorno alle origini

Quest’anno, in occasione dell’Anno Giubilare, torna una tradizione straordinaria: la processione in mare della Sacra Icona del Santissimo Salvatore, che si svolgerà la sera del 5 agosto, subito dopo la conclusione della novena. Si tratta di un evento raro e carico di significato, che nella storia recente si era celebrato nel 1910 per invocare la fine dell’epidemia di colera, nel 2000 in occasione del Grande Giubileo e nel 2006 per il 250° anniversario dell’istituzione della parrocchia.

Un momento suggestivo, da non confondere con la rievocazione storica dello Sbarco del Santissimo Salvatore, organizzata ogni anno con grande cura dall’associazione Terra Salis e molto partecipata dalla cittadinanza, né con il rito della Madonna dello Sterpeto, protettrice dei pescatori, celebrato domenica scorsa. La processione in mare del Santissimo Salvatore affonda invece le sue radici nella devozione popolare più antica, rievocando l’arrivo della Sacra Icona dal mare, tradizionalmente considerata un dono della Casa Reale Borbonica.

Le serate in piazza: musica, emozioni e cultura

Il programma civile si apre lunedì 5 agosto, alle ore 21:30 in Piazza Libertà, con lo spettacolo “Perché Sanremo è Sanremo - Canta Napoli 2.0”, una rassegna brillante che attraversa la canzone italiana dagli anni del Festival alle melodie napoletane più amate. Protagonisti della serata saranno Micky Sepalone e Angela Piaf, in un concerto moderno e coinvolgente, che spazia da Renato Carosone a Pino Daniele, con arrangiamenti freschi e una forte interazione col pubblico.

Il giorno seguente, 6 agosto, sarà dedicato alla solennità religiosa del Santissimo Salvatore, con la Santa Messa e la tradizionale processione serale per le vie del centro. Come da consuetudine, il corteo sacro sarà accompagnato da canti, preghiere e dalla partecipazione dei fedeli. A chiudere la serata, lo spettacolo di fuochi pirotecnici tradizionali, tra i più attesi dagli spettatori di ogni età.

Giovedì 7 agosto, infine, sarà il momento clou per gli amanti della musica d’autore. Alle 21:30, in Piazza Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, si esibirà la celebre cantante Karima, protagonista del concerto “Italian and American Songs”, accompagnata dalla Apulia Jazz Orchestra diretta dal M° Agostino Ruscillo, già bacchetta del Teatro Giordano di Foggia. Diciassette maestri d’orchestra per un viaggio emozionante tra i due mondi della musica - italiano e americano - uniti dal linguaggio universale dell’amore. Uno spettacolo elegante, raffinato e ricco di emozioni senza tempo.

Un impegno condiviso e una città che partecipa

Il nuovo Comitato ha curato ogni dettaglio delle celebrazioni, dalla scelta delle nuove luminarie - quest’anno più scenografiche e ricche - alla gestione logistica delle serate, garantendo un’atmosfera accogliente per i tanti visitatori e per i margheritani che faranno ritorno in città proprio in occasione della festa patronale.

«Grazie al Comitato per l’impegno - ha dichiarato il sindaco Bernardo Lodispoto - e un invito ai cittadini a sostenere con generosità questi festeggiamenti radicati nella storia della nostra comunità».

Il Comitato Feste Patronali ha infatti lanciato un appello alla cittadinanza per contribuire, anche economicamente, alla riuscita della manifestazione. È possibile effettuare una donazione tramite IBAN: IT66W0860678580000000113772 (Causale: Contributo Feste Patronali Margherita di Savoia).

In un post pubblicato sui social, il Comitato ha ricordato: «Abbiamo tutti, almeno una volta nella nostra vita, rivolto al Santissimo Salvatore una nostra preghiera. Prepariamoci a festeggiarLo come merita. Con Lui accogliamo i tanti Salinari nel mondo che torneranno per queste feste. Affidiamo a Lui la nostra città e dimostriamo la nostra devozione».

