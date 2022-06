Pestillo, forza e determinazione ad una settimana dal voto: “ViviAmo San Ferdinando pronta ad amministrare con responsabilità”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Ad una settimana dalla chiamata alle urne, dove avremo la possibilità di scegliere se continuare a subire passivamente le scelte imposte da pochi, o diventare parte attiva nella costruzione di una San Ferdinando migliore, la nostra campagna elettorale procede con convinzione e abbiamo fatto sentire ancora una volta la nostra voce forte, fiera, vera.

Un comizio davvero tanto partecipato ed una piazza così viva che ci riempie di gioia, segno del fatto che la nostra azione sta scalfendo le coscienze assopite e che la voglia e il bisogno di cambiare, di essere liberi è davvero tanta. Per la lista ViviAmo San Ferdinando ieri sera hanno preso la parola i candidati consiglieri Aniello Valente, Rossella Ricco e Salvatore Distaso, mentre la chiusura è stata affidata alla candidata sindaco Elena Pestillo. (Video - Foto)

Interventi di stampo diverso, che rappresentano diversi spaccati della città, dall’agricoltura, alla vita quotidiana con la salute pubblica e la tutela degli animali e lo spaccato amministrativo, politico appena conclusosi per cui abbiamo verificato l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi attraverso il principio di partecipazione.

Si è partiti dal tema dell’agricoltura con l’intervento del candidato e imprenditore agricolo Distaso che a chiari lettere ha definito il senso di un progetto che ha una grande visione: “la mia candidatura nasce dall’idea che abbiamo per l’agricoltura, in modo da poterla migliorare in termini di COLTURA, CULTURA E AMBIENTALE”.

La candidata Ricco, partendo dalla sua esperienza nel sociale ha toccato tematiche molto sensibili quale la tutela degli animali, per cui al riguardo si è avvertita in questi anni molta inoperosità da parte delle istituzioni. Dal randagismo, all’istituzione del servizio di anagrafe canina, questi alcuni argomenti sviscerati.

Non sono mancate analisi dure e veritiere come quelle del candidato Valente che ha poi concluso con un accorato appello alla città: “Abbiamo compiuto un gesto concreto, con l’ambizione di rigenerare una classe politica all’altezza delle sfide che il governo della città sottopone a chi amministra, lo abbiamo fatto con chi ha deciso di rimanere qui a San Ferdinando, perché legati alla propria famiglia, ai propri affetti, alle proprie radici e qui ha deciso di far vivere i propri figli ed oggi, amando il proprio paese, hanno dato la propria disponibilità ad assumersi la responsabilità di migliorare la nostra città. Abbiamo scelto per questo il candidato migliore, Elena Pestillo, un’imprenditrice di successo, con gli occhi rivolti al sociale e di ispirazione cattolica. Abbiamo scelto San Ferdinando, costruendo una proposta politica capace di innestare la modernità sulle radici profonde della nostra cultura contadina, abbiamo ricercato le cose che ci uniscono ed abbiamo discusso e mediato su quelle che potevano dividerci, abbiamo scelto la parità di genere, abbiamo scelto di ESSERE LIBERI DI CAMBIARE”.

Infine le conclusioni della candidata sindaco Pestillo: “Avere cura della propria città significa: essere attenti alle esigenze di ogni cittadino, amare, proteggere, preservare, rendere migliore, tramite l’impegno, la legalità delle azioni, la responsabilità dell’agire per il bene della collettività. Io con la lista ViviAmo San Ferdinando ci impegniamo ad vere cura di tutti voi attraverso questi semplici strumenti di condivisione che, chi ha amministrato in tutti questi anni sembra completamente aver abbandonato”.

Comunicato Stampa ViviAmo San Ferdinando