Trinitapoli Futura: “La priorità resta la coesione di tutte le forze progressiste, ma bisogna rinnovare la classe politica per offrire un’alternativa credibile”

TRINITAPOLI - Trinitapoli Futura è nata per favorire il dialogo sia tra le forze progressiste, sia tra queste ed esponenti della società civile, come risposta all’aspirazione al rinnovamento della classe politica e all’istanza di unità delle forze riformiste.

Rinnovamento, peraltro, enunciato anche dai segretari regionali di PD e Movimento 5 Stelle.

Il rinnovamento politico che Trinitapoli attende va inteso come superamento di un vecchio modo di fare politica, lontano dalla gente e contro la gente.

Tuttora la priorità resta la coesione di tutte le forze progressiste, purché credibile e stabile. E per questo restiamo ancora aperti al dialogo costruttivo.

Quindi Trinitapoli Futura non promuove nessuna spaccatura delle forze riformiste ma anzi vuole trasmettere un messaggio di speranza in un modo di fare politica serio e propositivo e stimolare la partecipazione dei cittadini e l’impegno civico, senza i quali non si può attuare davvero nessun processo democratico, né costruire alcun progresso.

Il bene della comunità cittadina sarà il faro che guiderà le nostre decisioni in questa fase delicata.

Solo così si potrà offrire alla comunità un’alternativa credibile all’avversario. Diversamente si consegnerà di nuovo la città alla compagine, oggi divisa, che l’ha condotta al fallimento.

Per questo avevamo lanciato un appello, con il nostro annuncio della conferenza stampa (leggi - foto, ndr), ai protagonisti della vita politica di anima progressista che hanno fatto la storia politica di questa città, ad essere in questo momento, con responsabilità, coprotagonisti di questa fase che porterà le forze riformiste ad amministrare la città per i prossimi anni.

Diversamente si assumeranno la responsabilità di aver consegnato nuovamente la città all’avversario che l’ha messa in ginocchio negli ultimi anni, umiliandola infine con lo scioglimento del consiglio comunale.

È tempo di dare una scossa.

Comunicato Stampa Trinitapoli Futura