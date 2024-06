Lido Apulia: innovazione, qualità ed eventi speciali per l’Estate 2024 a Margherita di Savoia

CONTENUTO SPONSORIZZATO

MARGHERITA DI SAVOIA - Otto anni fa, il sogno di due giovani imprenditrici iniziava a diventare realtà con la gestione di un lido storico sul bellissimo litorale di Margherita di Savoia: il Lido Apulia, sul lungomare Cristoforo Colombo. Da allora, con coraggio, grande entusiasmo e tanto lavoro, le sorelle Alessia e Raffaella Damato con la loro madre, hanno portato avanti l’attività con continui miglioramenti nell’offerta dei servizi alla clientela. Infatti, non solo spiaggia: il Lido Apulia può essere vissuto appieno in estate per ogni occasione conviviale, da un semplice pranzo veloce ad una cena raffinata, fino agli eventi più impegnativi, come feste e cerimonie. (Foto - Instagram)

Quali sono le novità per l’estate 2024? Lo abbiamo chiesto alle sorelle Damato.

«Per questa stagione abbiamo deciso di dedicare maggiore cura e attenzione all’offerta del bar e del food: infatti, prepareremo piatti da gustare in spiaggia, innovativi e alla moda, con drink abbinati. Per la ristorazione proseguiremo con l’allestimento di banchetti per eventi impegnativi, ma ricordo a tutti che è possibile venirci a trovare anche solo per un pranzo veloce, ad un costo adeguato per una giornata al mare. Oltre al menù alla carta, durante la settimana offriamo un menù con una scontistica particolare per i clienti del lido. La spiaggia è molto estesa e molto curata: già da quattro anni, abbiamo ombrelloni grandi in paglia nelle prime file, per un totale di 250 ombrelloni.»

Organizzate eventi particolari in spiaggia?

«Durante la settimana, abbiamo sempre musica di sottofondo in spiaggia; mentre la domenica spazio a dj set e Sunset al tramonto, momenti in cui sarà possibile degustare piacevolmente aperitivi e cocktail particolari.»

Alessia, quali piatti consiglieresti ai turisti?

«Un po’ di tutto, a partire dalla classica frittura di pesce, che è sempre la più richiesta nel nostro ristorante sul mare ed è molto apprezzata; ma sento di consigliare anche le nostre linguine ai due pomodorini con stracciatella e tartare di gambero rosso, condite con olio al basilico. Un piatto fresco che si abbina bene al mare; anche lo sgombro marinato all’arancia amara con una catalana di verdure fresche sta avendo molto successo.»

Sono previsti eventi speciali?

«Sì, una volta al mese organizzeremo un’apericena, una formula che stiamo sperimentando già da marzo e che è molto apprezzata dai clienti. Prevede vari stuzzichini, un primo, un calice di vino e tanta buona musica del dj set, per concludere la serata con ottimi cocktail.»

Come vedi la questione Bolkestein?

«Per natura, cerco sempre di avere un atteggiamento positivo. Nel 2020 ci era stata garantita la concessione fino al 2033, per cui credevamo di non avere problemi nell’immediato. Ma adesso è tornato tutto in gioco, a quanto pare. Di certo non resteremo fermi a guardare e mi auguro che il Governo non lasci soli noi imprenditori del settore balneare, soprattutto i tanti giovani che hanno investito il loro futuro in queste attività.»

Perché un turista dovrebbe scegliere il Lido Apulia?

«Perché è un luogo d’incontro in cui poter trascorrere non solo una bella giornata al mare ma anche pranzare con dell’ottimo cibo, condividere una festa con amici e parenti, vivere la stagione estiva da mattina a sera con tutti i servizi a disposizione.»

GAETANO DALOISO

-----

LIDO APULIA

Lungomare C. Colombo, angolo via Cirio - 76016 Margherita di Savoia (BT)

Tel.: 338.6840716

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Social: Facebook - Instagram